https://fr.sputniknews.com/20220127/garanties-de-securite-paris-sexprime-sur-le-role-de-leurope-dans-les-reponses-donnees-a-moscou-1054637545.html

Garanties de sécurité: Paris s’exprime sur le rôle de l’Europe dans les réponses données à Moscou

Garanties de sécurité: Paris s’exprime sur le rôle de l’Europe dans les réponses données à Moscou

Les réponses des États-Unis et de l’Otan remises à la Russie contiennent la contribution substantielle des pays européens dont la France, Paris qui l’a... 27.01.2022, Sputnik France

2022-01-27T20:45+0100

2022-01-27T20:45+0100

2022-01-27T20:47+0100

garanties de sécurité

russie

états-unis

france

europe

négociations

politique

diplomatie

garanties

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103792/27/1037922760_0:183:3505:2154_1920x0_80_0_0_d4facbc280cfbd107d379cab767b313e.jpg

Les pays européens, y compris la France, ont apporté une importante contribution aux réponses faites par les États-Unis et l'Otan à la Russie concernant les garanties de sécurité et qui ont été remises mercredi 26 janvier, a déclaré ce jeudi 27 janvier le représentant du ministère français des Affaires étrangères lors d'un point presse.Ce dernier a ajouté que ces paramètres concernaient aussi bien les principes fondamentaux de la sécurité européenne tels que définis dans l'Acte final d'Helsinki ou la Charte de Paris, que la pleine mise en œuvre des accords de Minsk en Ukraine. Ainsi que des efforts renouvelés en matière de contrôle des armes nucléaires comme conventionnelles et le renforcement des instruments de transparence et de prévisibilté des activités militaires.La veille, en levant le voile sur la réponses des États-Unis à la Russie, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a relaté que dans le document, son pays soulignait les domaines dans lesquels Washington et Moscou pourraient "développer la sécurité ensemble pour tout le monde, Russie comprise", tout en exposant ses principes clés, ses préoccupations et celles de ses alliés et partenaires concernant les démarches de Moscou qui, selon Washington, "portent atteinte à la sécurité et à la stabilité".Les États-Unis sont prêts à poursuivre le dialogue avec la Russie dans les domaines où la coopération est encore possible, a-t-il ajouté, précisant que son pays ne voulait pas rendre le document public afin de laisser la place à des négociations confidentielles.La confidentialité sera préservéeAuparavant, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait déclaré que si les États-Unis demandaient à ce que leur réponse aux propositions de sécurité de la Russie ne soient pas publiées, Moscou ne le ferait pas.Néanmoins, le diplomate a ajouté que l'essence de la réponse de Washington aux propositions russes méritait certainement que le public en Russie et dans d'autres pays en soit informé.Les propositions russes sur les garanties de sécuritéFin 2021, la Russie a publié les projets d'un traité avec les États-Unis et d'un accord avec l'Otan sur les garanties de sécurité.En particulier, Moscou exige des garanties juridiques de la part des partenaires occidentaux qu'ils ne poursuivent pas l’élargissement de l'Otan vers l'Est, n’acceptent pas l’Ukraine dans l’Alliance et n'établissent pas de bases militaires dans les pays de l’ex-Union soviétique. Les propositions comprennent également une clause sur le non-déploiement des armes de frappe de l'Otan près des frontières russes et le retrait des forces de l'Alliance en Europe de l’Est sur leurs positions de 1997.

https://fr.sputniknews.com/20220126/garanties-de-securite-washington-precise-ce-que-contient-sa-reponse-ecrite-a-moscou-1054620635.html

russie

états-unis

france

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

russie, états-unis, france, europe, négociations, politique, diplomatie, garanties