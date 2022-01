https://fr.sputniknews.com/20220127/la-coree-du-sud-prevoit-ladhesion-au-depa-1054625646.html

La Corée du Sud prévoit l'adhésion au DEPA

La Corée du Sud a exploré, jeudi, avec les trois Etats membres de l'Accord de partenariat sur l'économie numérique (DEPA) les perspectives de l'adhésion au... 27.01.2022, Sputnik France

Le DEPA, qui est entré en vigueur en janvier de l'année dernière, est un accord signé par Singapour, la Nouvelle-Zélande et le Chili pour établir des règles clés sur les questions du commerce numérique, telles que les identités numériques, les flux de données transfrontaliers et l'intelligence artificielle.Séoul a déclaré que le pacte pourrait servir de plate-forme étendue pour établir un réseau mondial de coopération numérique. Le Canada ainsi que la Chine avaient également manifesté leur intérêt à rejoindre le pacte numérique.Le délégué en chef sud-coréen, Yang Ghi-wuk, a rencontré ses homologues de Singapour, de Nouvelle-Zélande et du Chili lors de leur première réunion du groupe de travail pour discuter de l'adhésion de Séoul, a rapporté le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie.Les pourparlers virtuels ont eu lieu quatre mois après que la Corée du Sud a soumis une demande d'adhésion au pacte numérique. Une approbation du comité paritaire de la DEPA est nécessaire pour devenir membre.Dans le même contexte, les Etats-Unis et le Japon avaient signé un accord commercial numérique en 2019.

