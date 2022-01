https://fr.sputniknews.com/20220127/le-japon-et-terrapower-cooperent-en-faveur-dun-reacteur-nucleaire-aux-etats-unis-1054625775.html

Le Japon et TerraPower coopèrent en faveur d'un réacteur nucléaire aux États-Unis

Le Japon et TerraPower coopèrent en faveur d'un réacteur nucléaire aux États-Unis

L'Agence japonaise de l'énergie atomique et le groupe nippon Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ont annoncé jeudi la signature d'un protocole d'accord avec... 27.01.2022, Sputnik France

2022-01-27T11:29+0100

2022-01-27T11:29+0100

2022-01-27T11:29+0100

états-unis

japon

construction

réacteurs nucléaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104175/48/1041754879_0:49:1920:1129_1920x0_80_0_0_bca8bdc6fa56ccde497ec0e8d7fc84dd.jpg

En vertu de cet accord, MHI va "explorer les possibilités de fournir un soutien technique et de participer au développement" de ce réacteur de quatrième génération censé être construit d'ici 2028 dans le Wyoming (ouest des États-Unis), a indiqué le groupe nippon dans un communiqué.MHI compte aussi "en tirer de l'expertise et du savoir-faire pour contribuer à la progression de l'innovation nucléaire au Japon", a-t-il précisé.D'un coût estimé à 4 milliards de dollars et financé pour moitié par le département américain de l’Énergie, le projet Natrium de TerraPower consiste à fabriquer un réacteur à neutrons rapides refroidis au sodium, d'une puissance de 345 mégawatts.Cette technologie dite de "surgénération" doit permettre de réutiliser le plutonium issu du combustible usagé.En 2014, l'Agence japonaise de l'énergie atomique et MHI s'étaient associés au projet français de surgénérateur Astrid, mais celui-ci a été gelé par la France en 2019.Président de TerraPower depuis sa création en 2006, l'Américain Bill Gates, fondateur et ancien patron de Microsoft, voit dans le nucléaire de nouvelle génération un moyen d'atteindre à terme la neutralité carbone dans le monde pour lutter contre le réchauffement climatique.

états-unis

japon

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

états-unis, japon, construction, réacteurs nucléaires