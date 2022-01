L’économie chinoise devrait dépasser celle de l'UE pour la première fois

https://fr.sputniknews.com/20220127/leconomie-chinoise-devrait-depasser-celle-de-lue-pour-la-premiere-fois-1054633241.html

En 2022, l'économie chinoise dépassera pour la première fois celle de l'Union européenne, selon les prévisions de PwC.

Dans sa publication Global Economy Watch, consacrée aux tendances économiques mondiales pour l’année 2022, les analystes de PwC (PricewaterhouseCoopers) évoquent de "subtils changements" concernant la place de la Chine.Ainsi, en 2022 et pour la première fois, la production de l'économie chinoise dépassera celle de l'Union européenne. La tendance se poursuivra à moyen terme, selon la publication.Pour les années à venir, la Chine, ainsi que les États-Unis et l’UE resteront les trois grands blocs économiques, ajoutent les économistes de PwC.Toutes ces projections sont basées sur l’hypothèse selon laquelle "l'impact économique de l'Omicron sera limité et l'ensemble actuel des vaccins de rappel, ou même ceux qui feront leur apparition à la fin du premier trimestre ou au début du deuxième, fourniront une protection adéquate contre les formes graves".Ainsi, en 2022, la croissance du PIB chinois atteindra 5,5%, contre 4% aux États-Unis. Dans l’ensemble de la zone euro (comprenant la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne), le PIB croîtra de 4,4%. La croissance de l’économie française sera elle de 3,9%, contre 4,4% pour l’Allemagne.La plus forte croissance est prévue pour l’Inde, avec 8,1%.Prévisions à la baisseLe Fonds monétaire international (FMI) vient également d’émettre ses prévisions de croissance pour l’économie mondiale, et ses projections ont été revues à la baisse, y compris pour la Chine.Ainsi, le FMI anticipe une croissance mondiale de 4,4% cette année. La prévision pour la Chine a été réduite de 0,8 point, à 4,8%, l’institution évoquant les conséquences de la politique chinoise de tolérance zéro face au Covid.Quant aux États-Unis, elle a été abaissée à 4% en 2022.Le 26 janvier, la diplomatie chinoise a jugé que la Chine restait "un moteur de la reprise économique mondiale". Le pays "a obtenu des résultats remarquables qui ont favorisé la reprise", s’est félicité devant la presse le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, cité par l’AFP.

