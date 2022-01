https://fr.sputniknews.com/20220127/les-autotests-perimes-livres-dans-les-ecoles-leducation-nationale-se-decharge-de-toute-faute-1054633891.html

Les autotests périmés livrés dans les écoles, l’Éducation nationale se décharge de toute faute

Les autotests périmés livrés dans les écoles, l’Éducation nationale se décharge de toute faute

Les témoignages d’enseignants disant avoir reçu des autotests dont la date de péremption est proche ou déjà dépassée se multiplient. Face à ce couac... 27.01.2022, Sputnik France

2022-01-27T16:32+0100

2022-01-27T16:32+0100

2022-01-27T16:36+0100

école

élèves

enseignant

covid-19

autotest covid

éducation nationale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1054633584_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_efe74112c2b77ae2d3ad467bcd2b3fef.jpg

Depuis bientôt un mois, les écoles font face à divers inconvénients qui exacerbent leur gronde: annonce d’un nouveau protocole sanitaire la veille de la rentrée, modalités jugées trop difficiles à appliquer, enchaînement de leurs mises à jour et enfin arrivée d’autotests déjà périmés.Certains enseignants témoignent en avoir reçus des déjà expirés ou très proches de l’être, alors qu’ils sont indispensables pour respecter les consignes du protocole sanitaire et dépister massivement les élèves en cas de contamination dans la classe.Une principale d’un collège dans le Nord raconte au Parisien avoir reçu deux boîtes de 10 autotests le 10 janvier dont la date de péremption était le 9 janvier. Sur Twitter, un enseignant a affirmé qu’une boîte livrée avant les vacances de Noël était inutilisable depuis le 9 octobre.Le collège Bergson, situé dans le XIXe arrondissement de Paris, n’a eu que deux jours pour utiliser les tests avant qu’ils ne soient périmés.Publiant une photo d’une boîte dont la date de validité prend fin le 30 janvier, elle souligne d’ailleurs que le nombre d’autotests n’est pas à la hauteur des besoins de l’établissement scolaire."Pendant des mois, on n'a pas eu d'autotest alors que visiblement les stocks étaient là et puis là, on a l'impression qu'en dernière minute, on les écoule. C'est quand même une situation assez ubuesque", s’indigne-t-elle auprès de Franceinfo.Explication officielleL'Éducation nationale assure être de bonne foi et entend désigner les académies responsables:De plus, il affirme qu’aucun acheminement d’autotests vers les académies ou les établissements ne se fait depuis la rentrée.Contacté par Le Parisien, le ministère précise que ces livraisons proviennent d’un stock de 54 millions de kits commandés au printemps 2021, dont la date limite était entre janvier 2022 et avril 2023.Un nouveau dispositif mis en place le 26 janvier doit améliorer la situation, les enseignants pouvant désormais bénéficier de deux autotests chacun jusqu’au 31 janvier, puis de 10 par mois au moins jusqu’au mois de mars, à retirer directement dans les pharmacies, avec la concertation de la direction. Par ailleurs, ce nombre est largement inférieur à celui nécessaire pour dépister les élèves si tous les autres autotests se retrouvent en fin de période de validité.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

école, élèves, enseignant, covid-19, autotest covid, éducation nationale