Les stocks gaziers allemands et français passent sous la barre des 40%

À leur niveau le plus bas depuis des années, les stocks européens de gaz sont remplis à moins de 40%, selon les données de Gas Infrastructure Europe (GIE), et... 27.01.2022, Sputnik France

Le taux de remplissage des stocks gaziers souterrains allemands et français est passé sous la barre des 40%, d’après Gas Infrastructure Europe (GIE) au 25 janvier. Les prélèvements dans les installations de stockage allemandes et françaises s’élevaient respectivement à 210,4 et 119,6 millions de mètres cubes à cette date. Ainsi, en Allemagne, elles ne sont remplies qu'à 39,5%, contre 39,32% en France.Actuellement, les installations européennes sont remplies de 16,2 milliards de mètres cubes de moins que l'année dernière.L'Autriche (24,43%), les Pays-Bas (28,38%) et la Bulgarie (34,2%) présentent les niveaux les plus faibles, d’après les données de Gas Infrastructure Europe (GIE). Ainsi, depuis le 11 janvier, le volume de stockage européen de gaz naturel a atteint son niveau le plus bas depuis des années. Le volume de gaz de l’Ukraine est lui tombé à 11,8 milliards de mètres cubes, soit 45,4% de moins que l'année dernière, et 3,5 milliards de moins qu'à la date de début du remplissage en avril 2021.Livraisons records de GNLPourtant, le réseau de transport de gaz européen reçoit des volumes de gaz record en provenance des terminaux méthaniers. Le volume de GNL regazéifié arrivant des terminaux dépasse toujours 400 millions de mètres cubes par jour, soit un chiffre record pour janvier et 2,2 fois plus que la moyenne du 20 janvier des 5 dernières années.Au total, du 1er au 25 janvier, le système de transport de gaz européen a reçu près de 9,16 milliards de mètres cubes de combustible bleu en provenance des terminaux méthaniers, soit 9,6% de plus que le chiffre maximum de 2020 atteint à cette date. Ce volume est d'ailleurs déjà presque deux fois plus élevé que pour l'ensemble du mois de janvier 2021.Flambée des prix du gaz en EuropeL’envolée des prix du gaz en Europe, qui battent des records, remonte au printemps 2021. En octobre, ils ont franchi la barre des 1.000 dollars pour 1.000 mètres cubes, quand le marché européen a connu un mouvement de panique sur fond de la solide demande asiatique et par crainte d’un hiver froid. Le record historique – à 2.190 dollars les 1.000 mètres cubes – a été établi le 21 décembre. Puis un certain repli a été observé, mais les prix restent élevés, à environ 1.000 dollars les 1.000 mètres cubes.Alors que la Russie a été accusée d’être derrière cette hausse, Vladimir Poutine a répété que Moscou n’était pour rien dans l’actuelle crise des prix en Europe. Une affirmation confirmée par de nombreux économistes et analystes.En outre, la crise énergétique en Europe, qui a éclaté suite à la flambée des prix du gaz et bouleversé tout le secteur européen de l’énergie, tant au niveau économique que sur le plan politique et social, a forcé à revoir le rôle du gazoduc Nord Stream 2, cofinancé par cinq compagnies européennes, à savoir OMV, Engie, Shell, Uniper, Wintershell DEA, pour le Vieux Continent, estiment les spécialistes.D’après les experts questionnés par Sputnik, les prix du gaz en Europe ne retomberont pas au niveau d’avant crise même avec le lancement du Nord Stream 2. Vladimir Demidov, analyste international du marché des ressources et de l'énergie, a avancé au micro de Sputnik que les prix devraient malgré tout baisser avec le lancement du gazoduc, jusqu’à 500-700 dollars pour 1.000 mètres cubes, mais pas en dessous.Fin décembre, le PDG de Gazprom a annoncé la fin du remplissage de la deuxième conduite du gazoduc qui est désormais prêt pour l'exploitation. Le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak avait précédemment déclaré que le Nord Stream 2 entrerait en service avant la fin du premier semestre 2022.

