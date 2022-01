https://fr.sputniknews.com/20220127/les-syndicats-dedf-engagent-des-actions-en-justice-pour-contester-les-tarifs-1054627991.html

Les syndicats d'EDF engagent des actions en justice pour contester les tarifs

Plusieurs syndicats d'EDF ont annoncé jeudi avoir décidé d'engager deux recours devant la justice afin de contester les décisions du gouvernement français sur... 27.01.2022, Sputnik France

L'exécutif a décidé de limiter la hausse des tarifs réglementés de l'électricité (TRV) à 4% au 1er février, obligeant pour cela EDF à vendre davantage d'électricité nucléaire à bas prix à ses concurrents. La mesure est susceptible d'avoir un impact de 7,7 milliards à 8,4 milliards d'euros sur les résultats du groupe.Dans un communiqué commun publié jeudi, la CGT, la CFE-CGC, la CFDT Chimie Energie et FO Energie et mines ont annoncé avoir décidé de déposer un recours contre la délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), en date du 18 janvier, établissant les tarifs de l'électricité.Ils indiquent également avoir l'intention de déposer un recours contre les textes prévoyant une augmentation du volume de nucléaire que le groupe doit céder à ses concurrents.Les syndicats dénoncent dans leur communiqué commun "des mesures prises à l’emporte-pièce par le gouvernement pénalisant gravement et durablement l’entreprise EDF et ses salariés".Vent debout contre les décisions gouvernementales, les syndicats avaient déjà appelé à la grève mercredi, un mouvement qui a été suivi par près d'un salarié sur deux.

