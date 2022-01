https://fr.sputniknews.com/20220127/moderna-entame-les-essais-dun-rappel-de-vaccin-anti-omicron-1054624170.html

Moderna entame les essais d'un rappel de vaccin anti-Omicron

Moderna a entamé les essais cliniques d'une dose de rappel de vaccin conçu spécifiquement contre le variant Omicron, a annoncé la société américaine mercredi. 27.01.2022, Sputnik France

Ces essais concernent 600 adultes, dont la moitié ont déjà reçu deux doses du vaccin de Moderna il y a au moins six mois, et l'autre ont reçu non seulement ces deux doses initiales mais aussi, il y a au moins trois mois, la dose de rappel déjà autorisée, a indiqué son patron Stéphane Bancel dans un communiqué. Le rappel spécifique contre Omicron sera donc à la fois évalué en tant que troisième, ou quatrième dose.L'entreprise a également fait part de résultats portant sur l'efficacité, face à Omicron, du rappel déjà autorisé.Selon l'entreprise, six mois après l'injection du rappel, les niveaux d'anticorps neutralisants contre Omicron étaient réduits par six par rapport au pic observé 29 jours après la piqûre, mais restaient détectables chez tous les participants.Ces données ont été obtenues en étudiant le sang de 20 personnes ayant reçu le rappel dosé à 50 microgrammes (soit moitié moins que les deux premières injections).L'alliance Pfizer-BioNTech a également annoncé cette semaine avoir démarré les essais pour tester son propre vaccin spécifique contre Omicron.Plusieurs pays, dont les Etats-Unis, ont commencé à voir une baisse des cas due à la vague provoquée par Omicron, le variant le plus transmissible détecté à ce stade, mais le nombre de contaminations dans le monde continue de grimper.

