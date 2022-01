https://fr.sputniknews.com/20220127/opposee-a-lobligation-vaccinale-elle-genere-un-qr-code-injurieux-1054632412.html

Opposée à l'obligation vaccinale, elle génère un QR code injurieux

Depuis le 15 septembre, tous les personnels des établissements de santé, y compris administratifs, doivent être vaccinés. Sans surprise, l'annonce a remobilisé les antivax et déclenché une série d’actes malveillants. Une ingénieure d’un hôpital lyonnais a ainsi falsifié son pass vaccinal.Comme le relate Le Progrès, le 9 septembre une ingénieure aux Hospices civils de Lyon – opposée à l’obligation vaccinale – s’est introduite sur le serveur de l’hôpital Édouard Herriot, a retiré des fichiers et les a remplacés par un QR code injurieux.Suspendue le temps de la procédure disciplinaire, elle avait présenté un faux pass sanitaire pour réintégrer son poste.La surcharge de travail en causeAprès que l'hôpital a déposé plainte contre l’intéressée et demandé l'annulation de son parcours vaccinal, une enquête a été ouverte. Elle a été placée en garde à vue le 25 janvier.Interrogée, elle a reconnu les faits, mais a justifié ses actions par son refus de se faire vacciner et la surcharge de travail, indique Le Progrès.Libérée au terme de son audition, l’ingénieure est convoquée en septembre prochain au tribunal en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour faux et usage de faux et introduction dans un système de traitement automatisé de données.Faux certificats en FranceSelon les chiffres du ministère de l’Intérieur, près de 200.000 faux pass sanitaires avaient été découverts par les forces de l’ordre au 30 décembre 2021, soit en sept mois depuis l’instauration de cette mesure. Au moins 435 enquêtes ont été ouvertes par la justice.La transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, validé par le Conseil constitutionnel le 21 janvier, prévoit également le renforcement des sanctions en cas de fraude. Présenter le pass d’autrui peut entraîner une amende forfaitaire de 1.000 euros dès la première infraction. Et détenir un faux pass est passible de trois ans de prison et 45.000 euros d’amende.

