Singapour rejoint l'Alliance du Pacifique en tant que membre associé

Singapour a rejoint officiellement, mercredi, en tant qu'État associé, l'Alliance du Pacifique, qui comprend le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou. 27.01.2022, Sputnik France

La signature de l'acte d'adhésion a eu lieu lors du 16e Sommet de l'Alliance qui s'est tenu à Bahia Malaga, dans le Pacifique colombien, en présence des ministres du Commerce et des Affaires étrangères des cinq pays.Le Premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, qui s'est exprimé par visioconférence, a déclaré que le pays d'Asie du Sud-Est est "honoré" de devenir le premier État associé de ce groupement, se félicitant que "cet accord renforcera le commerce et créera des liens plus solides" entre ces nations.Le président colombien Iván Duque a souligné à l'ouverture du sommet que l'adhésion de Singapour à l'Alliance "donne un nouvel élan à un mécanisme qui fête ses dix ans, démontrant que le bien-être ne peut être généré que par le multilatéralisme et l'investissement privé".Selon les données officielles, les échanges commerciaux entre les quatre pays de l'Alliance du Pacifique et Singapour étaient de 6,1 milliards de dollars en 2019.Ont assisté également à ce sommet les présidents du Chili, Sebastián Piñera, et du Pérou, Pedro Castillo, ainsi que le secrétaire au Trésor mexicain, Rogelio Eduardo Ramírez.Le sommet, le premier de l'Alliance du Pacifique à se tenir en présentiel depuis 2019 en raison de la pandémie, est également suivi par le président de l'Équateur, Guillermo Lasso, qui espère conclure cette année l'adhésion de son pays à ce bloc créé en avril 2011.Castillo a appelé lors de ce sommet à protéger la mer, en référence à la récente marée noire survenue dans la baie d'Ancón, une aire protégée de la côte centrale péruvienne.Le 15 janvier, quelque 6.000 barils de pétrole brut se sont déversés dans la mer depuis un navire qui déchargeait du pétrole dans les oléoducs de la raffinerie de La Pampilla, exploitée par la société espagnole Repsol.

