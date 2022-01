Taubira explique pourquoi elle refuse finalement un débat avec Zemmour

https://fr.sputniknews.com/20220127/taubira-explique-pourquoi-elle-refuse-finalement-un-debat-avec-zemmour-1054626466.html

"S’il faut débattre, je débattrai" et "M.Zemmour ne m’intéresse pas": 48 heures à peine se sont écoulées entre ces deux déclarations de Christiane Taubira. La candidate à la présidentielle s’est rendue le 26 janvier à Montgenèvre (Hautes-Alpes) afin de parler d’immigration, sujet fétiche de l’ancien polémiste, raison pour laquelle la possibilité d’un débat a été de nouveau évoquée par les journalistes."Je ne suis pas thérapeute, je ne guéris pas les gens qui viennent publiquement expliquer leurs angoisses, leurs pathologies et leurs déchirements internes. Je n’ai pas de compétences pour ça", a fait savoir Mme Taubira, accusant M.Zemmour de "faire une campagne de haine". Elle ne refusera toutefois pas un grand débat qui inclut l’ensemble des candidats à la présidentielle.La réponse de l’ancienne garde des Sceaux à la même question était toute différente deux jours plus tôt sur le plateau de C à Vous. "En politique je ne crains pas, je bataille", avait-elle affirmé, admettant qu’elle débattrait avec M.Zemmour "sans joie". Le principal intéressé s’était même fendu sur Twitter d’un "c’est quand vous voulez, madame Taubira".Lors de cette journée, la candidate a dévoilé une partie de son programme sur l’immigration, à savoir la création d’une "agence européenne de l’asile" et a appelé à mettre "tous les moyens contre les passeurs".Ce jeudi débute la primaire populaire, un scrutin rassemblant quelque 467.000 inscrits censé désigner une candidature unique de la gauche à la présidentielle, mais dont Mme Taubira est la seule personnalité connue à reconnaître les résultats.Refus des débatsDe son côté, Éric Zemmour n’aura obtenu jusqu’à présent avec la gauche qu’un débat avec Jean-Luc Mélenchon en septembre dernier. L’exercice se renouvelle ce 27 janvier sur C8 dans l’émission Face à Baba. Le candidat de La France insoumise sera tour à tour interrogé par différentes personnalités, parmi lesquels celui de Reconquête!.Après des mois de discussions, une confrontation avec Marine Le Pen devrait finalement avoir lieu en février. Si un débat entre M.Zemmour et Bruno Le Maire a eu lieu en décembre, le candidat ne devrait pas se retrouver face à Emmanuel Macron durant le débat du premier tour, l’entourage du chef de l’État ayant fait savoir qu’il ne souhaitait pas y participer pour l’instant.

