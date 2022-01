https://fr.sputniknews.com/20220127/un-pas-de-plus-vers-la-regenerationdes-membres-cette-experience-qui-donne-espoir-1054633085.html

Un pas de plus vers la régénération des membres? Cette expérience qui donne espoir

Une nouvelle étude de chercheurs américains ouvre de larges perspectives pour l’homme. Ils ont trouvé un moyen de régénérer des pattes amputées de grenouilles... 27.01.2022, Sputnik France

Un espoir pour la médecine régénérative? Une équipe de biologistes de l’université Tufts aux États-Unis a réussi à restaurer des membres amputés chez des grenouilles en posant sur leurs moignons un cocktail régénérateur de protéines de signalisation. Ce dernier déclenche la régénération en agissant sur le code génétique et en activant les mécanismes correspondants qui sont normalement bloqués avec l'âge.Une étude a été publiée le 26 janvier dans la revue Science Advances.Les chercheurs ont déclenché le processus de régénération chez les grenouilles en enfermant la plaie dans un petit dôme en silicone, qu'ils appellent BioDome, contenant un gel de protéines de soie chargé d’un cocktail de cinq médicaments.Pour réaliser cette expérience, 115 grenouilles femelles adultes amputées ont été divisées en trois groupes. Le premier portait des petits dômes en silicone, le deuxième ne recevait aucun traitement et le troisième a reçu le cocktail de cinq médicaments avec le BioDome.Le résultat a été étonnant et impressionnant, puisque les pattes des grenouilles du troisième groupe ont repoussé au bout de 18 mois.Des capacités régénératricesPendant ce temps, les grenouilles des premier et deuxième groupes ont développé des tissus fibreux là où a eu lieu l’amputation, tandis que celles du troisième groupe ont développé des pattes complètes avec des os, des vaisseaux sanguins et des nerfs. Ceux-ci pouvaient bouger et toucher normalement.Les biologistes n'ont trouvé que deux défauts dans les pattes ayant repoussé: elles étaient légèrement plus petites que les originales et les orteils étaient moins bien formés.Un espoirLes chercheurs admettent que cette étude donne de l’espoir pour les humains qui auraient besoin de faire repousser un membre perdu.

