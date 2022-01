https://fr.sputniknews.com/20220128/a-la-niche-la-paix-le-chien-melenchon-semporte-face-a-zemmour-sur-limmigration-1054866899.html

"À la niche! La paix le chien!": Mélenchon s’emporte face à Zemmour sur l’immigration

"À la niche! La paix le chien!": Mélenchon s’emporte face à Zemmour sur l’immigration

MM. Mélenchon et Zemmour ont tenu un débat mouvementé sur C8, entre invectives et interruptions, concernant des sujets sur lesquels ils sont radicalement... 28.01.2022, Sputnik France

2022-01-28T11:29+0100

2022-01-28T11:29+0100

2022-01-28T11:29+0100

présidentielle 2022

immigration

jean-luc mélenchon

débats télévisés

violences policières

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1045451948_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7dbd2eb95d51002ce431bcb6c8dd1a65.jpg

Après un premier affrontement en septembre dernier sur BFM TV, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour ont tenu un deuxième round enflammé jeudi 27 janvier sur C8 dans "Face à Baba" pendant plus d’une heure, bien que l’émission fut davantage consacrée au candidat de La France insoumise. En total désaccord sur tous les sujets évoqués, les deux hommes ont enchaîné les accusations.Sans surprise, le débat s’est particulièrement axé autour de l’immigration, thématique chère à l’ancien polémiste. En pleine querelle autour du renvoi des clandestins et au sujet des frontières, M. Mélenchon a reproché à son antagoniste de "parler tout le temps", avant de l’exhorter à aller "à la niche". "Ah, la paix le chien!", a-t-il enchaîné."Vous ne me parlez pas comme à un chien! Ok Mélenchon?", a rétorqué M. Zemmour. "Vous êtes un aboyeur", a-t-il poursuivi, prolongeant le champ lexical canin. Pour M. Zemmour, "la France de M. Mélenchon c’est l’Afghanistan à deux heures de Paris", en référence au documentaire "Zone interdite" sur Roubaix qui avait fait polémique cette semaine. "Vous êtes là pour diviser le peuple, pour que les gens se haïssent entre eux", lui a reproché ce dernier, le qualifiant de "facho".Violences policièresJean-Luc Mélenchon a ensuite défendu ses propositions pour lutter contre la pauvreté face au chroniqueur pro-Pécresse Charles Consigny, puis a vanté son programme écologique avec le journaliste Aymeric Caron, avant d’évoquer "le droit de changer de sexe" devant la journaliste du Figaro Eugénie Bastié. Il a finalement parlé de son programme concernant la police, qu’il compte "refonder de la cave au grenier".Face à Sofia Chouviat, fille de Cédric Chouviat, le livreur mort à Paris après un contrôle de police en janvier 2020, M. Mélenchon a estimé que la police l’avait "assassiné" car il avait crié "j’étouffe" [comme l’a révélé une vidéo de Libération publiée le 25 janvier, ndlr]. "Ils ont été couverts par les organisations policières d’un bout à l’autre", a dénoncé le candidat.Cette intervention a également déplu au député La République en marche François Jolivet: "Jean-Luc Mélenchon lynche les policiers […]. Les généralités absolues, sans aucune nuance, sont insupportables". Même le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a réagi ce vendredi, dénonçant "des attaques ad hominem contre la légitime autorité de la République"."Ceux qui se sont rendus coupables d’actes criminels seront punis, et certains ne seront plus membres de la police nationale parce qu’ils en sont indignes", a promis M. Mélenchon s’il était élu, précisant qu’il interdirait les méthodes de plaquage et d’étranglement lors des interpellations.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

immigration, jean-luc mélenchon, débats télévisés, violences policières, eric zemmour