Afrique du Sud: 160 millions de dollars pour réparer des dommages causés à une centrale électrique

En août de l’année dernière, une explosion au niveau de la centrale électrique de Medupi, située dans la province du Limpopo, a causé d'importants dégâts à l’un des générateurs d’électricité d'Eskom. Selon la compagnie, les investigations menées ont révélé que l’incident était prémédité.Le responsable a révélé que l'entreprise consacre désormais des investissements plus importants à l’aspect lié à la sécurité. "Nous avons déployé des drones équipés de caméras infrarouges pour pouvoir opérer la nuit", a-t-il dit.La semaine dernière, Eskom a annoncé que la crise d’électricité qui frappe l’Afrique du Sud depuis plusieurs années devrait s’aggraver en 2022 suite à la mise hors service de deux grandes unités de production de l’énergie nucléaire.L’Afrique du Sud vit depuis plus d’une décennie au rythme des délestages électriques récurrents, un problème qui constitue une menace à la croissance et à la paix sociale dans ce pays d’Afrique australe, pourtant considéré comme l’un des plus industrialisés du continent.Le cabinet d'audit international PwC a souligné, dans un récent rapport, que les délestages devraient réduire le produit intérieur brut (PIB) de l'Afrique du Sud de 3 points de pourcentage alors que les pertes d'emplois ont atteint 350.000 en 2021.La compagnie publique d’électricité, qui produit plus de 90 % des besoins énergétiques de l’Afrique du Sud est aux prises avec une dette de plus de 26 milliards de dollars. Elle a vu sa crise s’aggraver davantage au cours des dernières années, s’enlisant dans l’une de ses pires performances en 2021 avec plus de 650 heures de délestages.

