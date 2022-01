https://fr.sputniknews.com/20220128/alertes-terroristes-au-kenya-la-police-appelle-a-la-vigilance-1054874295.html

Alertes terroristes au Kenya: la police appelle à la vigilance

Alertes terroristes au Kenya: la police appelle à la vigilance

La police kényane a appelé, vendredi, les citoyens à la vigilance et à signaler toute activité suspecte, suite à plusieurs alertes terroristes émises par des... 28.01.2022, Sputnik France

Dans un communiqué, le Service de police nationale du Kenya (NPS) a assuré avoir renforcé la sécurité dans le pays, en déployant ses unités en fonction de la dynamique, des défis et des menaces émergentes.Le communiqué du NPS intervient après que l'ambassade de France a émis jeudi un avertissement sur d'éventuelles menaces persistantes contre les ressortissants occidentaux dans le pays, notant que les terroristes risquent de cibler les lieux publics fréquentés par les ressortissants étrangers, notamment les restaurants, les hôtels, les lieux de loisirs et les centres commerciaux, en particulier à Nairobi.Sur son site Web, le bureau britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (FCDO) a déconseillé les voyages non essentiels dans plusieurs zones, notamment celles situées à moins de 60 km de la frontière avec la Somalie,Les ambassades néerlandaise et allemande à Nairobi ont également émis des avis similaires.Lundi, le ministre de l’Intérieur, Fred Matiang'i, a exhorté les Kényans à rester vigilants et à signaler toute activité suspecte à la police afin de prévenir d'éventuelles attaques terroristes.

