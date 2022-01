https://fr.sputniknews.com/20220128/ce-serait-bien-si-le-nord-stream-2-livrait-de-la-vodka-plaisante-la-numero-3-de-la-diplomatie-us-1054867382.html

"Ce serait bien" si le Nord Stream 2 livrait de la vodka, plaisante la numéro 3 de la diplomatie US

Bien que le Nord Stream 2 soit terminé et que son remplissage ait commencé côté russe, Washington, toujours opposé à ce projet, insiste sur le fait qu’il doit... 28.01.2022, Sputnik France

Dans le contexte des tensions accrues ces derniers mois autour de l'Ukraine, Washington brandit la menace de nouvelles sanctions contre la Russie, incluant l’exploitation du Nord Stream 2. Bien que les États-Unis assurent que le gazoduc serait mort-né en cas d'invasion de l'Ukraine, un journaliste d’Associated Press, lors d’une conférence de presse de la numéro 3 de la diplomatie américaine, Victoria Nuland, a précisé que le pipeline destiné à acheminer du gaz jusqu’à l'Europe était déjà prêt et que Moscou pourrait y livrer "du gaz, de l'huile d'olive ou de la vodka".Washinton et Berlin travaillent sur des sanctionsSe prononçant le 27 janvier devant la presse, Victoria Nuland a déclaré que les États-Unis continuaient des "conversations très fortes et claires" avec leurs alliés allemands et que "si la Russie envahit l'Ukraine, d'une manière ou d'une autre, le Nord Stream 2 n'ira pas de l'avant".Sur la base d'un compromis conclu l'été dernier avec Washington concernant ce gazoduc dont les Américains ne voulaient pas mais qui est désormais achevé, Berlin a affirmé que son avenir serait sur la table en cas d'attaque russe. Mais le gouvernement allemand n'est pas allé jusqu'à confirmer clairement qu'il n'entrerait pas en fonctions.Nord Stream 2 AG crée une filiale en AllemagneLe gazoduc Nord Stream 2 doit relier la Russie à l'Allemagne en passant sous la mer Baltique. Le chantier est terminé et le remplissage a commencé côté russe. Le 16 novembre 2021 le régulateur allemand a annoncé la suspension temporaire de la procédure d'approbation du gazoduc. Pour que ce processus puisse être repris, il faut que l’opérateur, basé en Suisse, soit juridiquement enregistré en Allemagne et y transfère une partie de ses actifs et de son personnel.Dans l'espoir de faire avancer son approbation par les autorités allemandes, l'opérateur du gazoduc a annoncé le 26 janvier la fondation d'une filiale en Allemagne.Moscou a appelé à plusieurs reprises à cesser de mentionner le Nord Stream 2 dans un contexte de politisation, puisqu'il s'agit d'un projet commercial bénéfique à la fois à la Russie et à l'Union européenne.

