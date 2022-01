https://fr.sputniknews.com/20220128/des-archeologues-explorent-un-mausolee-prehistorique-de-la-dynastie-des-zhou-en-chine-centrale-1054872752.html

Des archéologues explorent un mausolée préhistorique de la dynastie des Zhou en Chine centrale

Le mausolée est situé dans le village de Jincun dans la ville de Luoyang, couvrant une superficie d'environ un kilomètre carré.La prospection archéologique, menée par l'Institut de Luoyang, l'Académie chinoise des sciences sociales, l'Université de Shanghai et d'autres organes locaux concernés, devrait comprendre trois phases et durer cinq ans."L'exploration détaillée et les technologies modernes d'exploration géophysique seront utilisées pour sonder la zone du mausolée, mais cela ne concernera pas les tombes des rois", a déclaré Yan Hui, un responsable de l'Institut de recherche sur les vestiges culturels et l'archéologie de Luoyang.Les archéologues ont affirmé que de nombreuses tombes de ducs de la dynastie des Zhou de l'Est avaient déjà été découvertes dans le pays, mais qu'aucune des tombes des rois de la dynastie, du plus haut niveau, n'a été découverte dans son intégralité jusqu'à présent.Les archéologues estiment également que l'enquête est d'une grande importance pour retrouver les reliques culturelles qui ont disparu du mausolée.De 1928 à 1932, des milliers de reliques culturelles du mausolée de Jincun, telles que des objets en or, en argent, en bronze et en jade, ont été volées par des pilleurs de tombes. Ces reliques ont été retrouvées dans des dizaines de villes de plus de dix pays.

