France: plus de 20.000 classes fermées à cause du Covid-19

Le nombre de classes fermées à cause de l'épidémie de Covid-19 en France a franchi le seuil des 20.000, a annoncé vendredi le ministère de l’Éducation... 28.01.2022, Sputnik France

2022-01-28T15:51+0100

2022-01-28T15:51+0100

2022-01-28T15:51+0100

Au total, 21.049 classes étaient fermées jeudi, après 18.786 la semaine dernière, un chiffre en augmentation constante depuis la rentrée de janvier, et qui regroupe les classes qui sont fermées en raison de cas de Covid-19, malgré la suppression de la règle d'une fermeture de classe pour trois cas de Covid, et celles qui le sont du fait des absences non remplacées d'enseignants.Le chiffre représente 4% des 527.200 classes du pays, explique le ministère dans son point de situation hebdomadaire, dont les données ont été arrêtées jeudi, ajoutant que 102 structures scolaires étaient fermées sur 59.650 que compte le pays.Côté contaminations à l'école, la même source fait état d’un total 572.072 cas de Covid confirmés chez les élèves en cumul sur les sept derniers jours, contre 463.197 la semaine dernière.Au sein du personnel, le ministère a compté 35.558 cas sur les sept derniers jours, contre 30.774 la semaine précédente.

