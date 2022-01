https://fr.sputniknews.com/20220128/google-va-investir-1-milliard-usd-dans-lindien-bharti-airtel-1054870143.html

Google va investir 1 milliard USD dans l'Indien Bharti Airtel

Google va investir 1 milliard USD dans l'Indien Bharti Airtel

Le géant du web, Google, a annoncé vendredi vouloir investir jusqu'à 1 milliard de dollars dans le deuxième opérateur téléphonie mobile indien Bharti Airtel... 28.01.2022, Sputnik France

2022-01-28T13:50+0100

2022-01-28T13:50+0100

2022-01-28T13:51+0100

inde

investissements

google

téléphonie mobile

opérateur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1c/1045803207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a0ffe82b2d39cc6d609c690c37c407b.jpg

Google, propriétaire des licences Android, doit débourser 700 millions de dollars pour une participation de 1,28% dans Bharti Airtel, détenu par le milliardaire Sunil Mittal, selon un communiqué conjoint des deux sociétés.Les actions d'Airtel ont augmenté de 0,54% à 711 roupies après l'annonce.Le spécialiste des moteurs de recherche a annoncé il y deux ans son intention d'injecter 10 milliards de dollars en Inde via son fonds de numérisation sur cinq à sept ans.Google détient déjà 7,7% du leader indien Reliance Jio, propriété de l'homme le plus riche d'Asie Mukesh Ambani, après un investissement de 4,5 milliards de dollars en 2020.Google et Reliance Jio, le rival des télécommunications d'Airtel, collaborent dans un smartphone low cost lancé en novembre dernier avec la 4G.

inde

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

inde, investissements, google, téléphonie mobile, opérateur