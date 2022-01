https://fr.sputniknews.com/20220128/guinee-bissau-les-jeunes-particulierement-affectes-par-la-covid-19-1054868410.html

Guinée-Bissau: les jeunes particulièrement affectés par la Covid-19

Guinée-Bissau: les jeunes particulièrement affectés par la Covid-19

Le nombre de cas de la Covid-19 est en nette augmentation en Guinée-Bissau, où la maladie affecte particulièrement les jeunes, a alerté Placido Cardoso... 28.01.2022, Sputnik France

2022-01-28T12:37+0100

2022-01-28T12:37+0100

2022-01-28T12:37+0100

guinée-bissau

pandémie

jeunes

vaccination

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1054159885_0:108:1281:828_1920x0_80_0_0_b0a47e044db7b4339f782e15853c20c0.jpg

M. Cardoso, qui faisait le point sur la pandémie, a révélé que la Guinée-Bissau avait enregistré entre les 17 et 23 janvier, 336 nouveaux cas de la Covid-19, dont 2 décès dans les régions de Biombo (nord) et Tombali (sud).Toutefois, 71 patients ont quitté l'hôpital, s'est réjoui M. Cardoso avant de demander aux jeunes qui figurent parmi les plus affectés "à respecter les mesures préventives et à aller se faire vacciner afin d'éviter la propagation du virus".Il a expliqué que "la campagne nationale de vaccination qui devait démarrer au mois de décembre avait été reportée au 28 janvier en raison de problèmes logistiques".Il a ajouté que le gouvernement était en train d'examiner les propositions qui lui ont été soumises au sujet du prolongement de l'état d'urgence sanitaire qui arrive à expiration le 29 janvier 2022 après son entrée en vigueur le 29 octobre 2021.

guinée-bissau

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

guinée-bissau, pandémie, jeunes, vaccination, covid-19