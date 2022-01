https://fr.sputniknews.com/20220128/la-cedeao-suspend-le-burkina-faso-de-ses-instances-sans-adopter-dautres-sanctions-1054876202.html

La CEDEAO suspend le Burkina Faso de ses instances sans adopter d'autres sanctions

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a suspendu le Burkina Faso de ses instances dirigeantes à la suite du putsch militaire du... 28.01.2022

afrique

burkina faso

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

Le Burkina Faso a été suspendu ce vendredi 28 janvier de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest à l'issue d'un sommet virtuel de cette organisation, a-t-il été indiqué vendredi de deux sources diplomatiques.La CEDEAO, qui réclame la libération du Président renversé Roch Marc Christian Kaboré, placé en résidence surveillée, ainsi que des autres officiels arrêtés, n'a pas adopté d'autres sanctions contre ce pays, selon l'agence France-Presse.Les dirigeants ouest-africains ont décidé de se rencontrer le 3 février à Accra, au Ghana, pour évaluer à nouveau la situation dans ce pays.Coup d'État au Burkina FasoLes militaires se sont mutinés au Burkina Faso le 23 janvier. Le lendemain, ils ont annoncé avoir destitué le Président Roch Marc Christian Kaboré. L'armée a suspendu la Constitution, dissout le gouvernement et l'Assemblée nationale et fermé les frontières du pays. Un couvre-feu de 21h00 à 5h00 a été instauré dans l'ensemble du pays. Le média local Faso a annoncé dans la nuit du 27 au 28 janvier que les heures de couvre-feu avaient été réduites de 0h00 à 4h00.Le pouvoir est actuellement entre les mains du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR), mis en place par les militaires et dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Les militaires ont promis de présenter prochainement un calendrier pour le retour du Burkina Faso à l'ordre constitutionnel.Ce putsch est une nouvelle secousse au Sahel, où les Européens, en premier lieu la France, s'efforcent de lutter contre des groupes islamistes armés qui déstabilisent les pouvoirs en place. Le Burkina Faso, l'un des pays les plus pauvres d'Afrique de l'Ouest malgré son activité dans la production d'or, a été le théâtre de nombreux coups d'État depuis 1960, date de son indépendance.

