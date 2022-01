https://fr.sputniknews.com/20220128/la-chine-veut-plus-de-coordination-avec-les-pays-europeens-dans-le-domaine-militaire-1054865249.html

La Chine veut plus de coordination avec les pays européens dans le domaine militaire

La Chine a exprimé sa disposition à renforcer la communication et la coordination avec les pays européens dans le domaine militaire, a rapporté l'agence de... 28.01.2022, Sputnik France

L'armée chinoise a eu respectivement des consultations stratégiques avec ses homologues britannique et française sur les affaires de la défense, par visioconférence, les 12 et 13 janvier dernier, pour préserver la stabilité et la paix régionales, a indiqué le porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale, Wu Qian, cité par Chine Nouvelle.Durant les consultations, l'armée chinoise et ses homologues ont partagé leurs points de vue sur la coopération militaire, la sécurité régionale, ainsi que le développement des forces armées et de la défense nationale, a fait savoir la même source.Toutes les parties ont ainsi convenu de renforcer les communications stratégiques, les échanges et la coopération, afin de renforcer la confiance mutuelle et de gérer de manière appropriée les différends, a ajouté M.Wu.

