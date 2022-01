Le chef du Parti populaire du Canada décide de poursuivre son gouvernement en justice

"Je ne suis pas capable de prendre l’avion et c’est pour ça que j’ai entamé une procédure légale avec le Justice Center for Constitutional Freedoms. On va déposer notre action devant la cour d’ici à quelques semaines. Je poursuis le gouvernement du Canada qui brime mon droit constitutionnel de pouvoir voyager libre à travers le pays en avion ou en train parce qu’en tant que chef d’un parti politique national, mon rôle est de voyager à travers le pays et de bâtir notre organisation pour la prochaine campagne électorale."