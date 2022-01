https://fr.sputniknews.com/20220128/le-conseil-de-securite-nationale-de-turquie-encourage-le-rapprochement-avec-larmenie-1054867273.html

Le Conseil de sécurité nationale de Turquie encourage le rapprochement avec l'Arménie

Le MGK qui a tenu une réunion jeudi au Palais présidentiel à Ankara, a souligné l'importance du progrès enregistré par les mécanismes établis en Transcaucasie, grâce aux efforts constructifs et sincères des parties, en particulier de la Turquie et de l'Arménie, a-t-on relevé de même source.Par ailleurs, l'institution turque a lancé une invitation à la Russie et à l'Ukraine en vue de "baisser la tension", rappelant "qu’accroitre la tension n’est dans l'intérêt de personne".

