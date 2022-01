https://fr.sputniknews.com/20220128/le-conseil-de-securite-proroge-le-mandat-de-lunficyp-jusquau-31-juillet-1054865963.html

Le Conseil de sécurité proroge le mandat de l'UNFICYP jusqu’au 31 juillet

Le Conseil de sécurité proroge le mandat de l'UNFICYP jusqu'au 31 juillet

Le Conseil de sécurité de l'ONU a prorogé, jeudi, le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP) jusqu'au 31 juillet...

En adoptant à l’unanimité la résolution 2618, le Conseil exhorte les parties à "dialoguer activement et de manière plus pressante avec le Secrétaire général et son équipe, notamment pour parvenir à un accord sur la proposition de désigner un envoyé des Nations Unies".Les parties et tous les participants concernés sont invités par le Conseil à aborder le processus de pourparlers informels dans un esprit d’ouverture, de flexibilité et de compromis, indique la résolution, en faisant appel à volonté politique des parties et leur détermination pour négocier librement un règlement mutuellement acceptable sous l’égide de l’ONU.La Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre a été créée en 1964 afin de prévenir toute reprise des combats entre les communautés chypriote grecque et chypriote turque.L'UNFICYP demeure sur l'île afin de surveiller les lignes de cessez-le-feu et la zone tampon, d’entreprendre des activités humanitaires et d'appuyer les missions de "bons offices" du Secrétaire général de l'ONU.

