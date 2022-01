https://fr.sputniknews.com/20220128/le-ministere-de-leducation-publie-une-fausse-grille-des-salaires-des-enseignants-1054873848.html

Le ministère de l’Éducation publie une fausse grille des salaires des enseignants

Le ministère de l’Éducation publie une fausse grille des salaires des enseignants

Alors que les salaires sont un sujet sensible pour les enseignants – qui se sont mobilisés le 27 janvier pour réclamer une revalorisation – le ministère de... 28.01.2022, Sputnik France

2022-01-28T16:00+0100

2022-01-28T16:00+0100

2022-01-28T16:00+0100

france

salaire

inflation

enseignant

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104258/47/1042584723_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d418c3efe109c21170fc794abc92fde0.jpg

Plusieurs enseignants ont constaté un écart important entre les salaires inscrits sur le site du ministère de l’Éducation et ceux qu’ils perçoivent, rapporte ce 28 janvier CheckNews, alors qu’ils voient leur pouvoir d’achat chuter au fil des années.En effet, des professeurs d’école affirment avoir perçu 100, 200 ou 300 euros de moins que ce qui est avancé en ligne. Certains d’entre eux accusent le ministère de mensonge volontaire, tandis que d’autres imputent ce décrochage "à un mauvais calcul des charges salariales", une opinion partagée par les syndicats.Le comité technique ministériel de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports l’a confirmé le 26 janvier à Vincent Gomez, secrétaire fédéral du Sgen-CFDT, qui trouve néanmoins "anormal que le ministre mette en ligne des chiffres qui n’ont pas été scrupuleusement vérifiés".Contacté par CheckNews, le ministère de l’Éducation a admis cette erreur, assurant être en train de la rectifier.Baisse des salaires des enseignants en 20 ansEn France, les salaires des enseignants montrent des niveaux plus faibles qu’en Allemagne et dans la plupart des pays du nord de l’Europe, mais aussi qu’en Angleterre et au Portugal. Une alerte lancée par le sénateur LR Gérard Longuet dans un rapport annexé au projet de budget pour 2022.Malgré la hausse des salaires en apparence depuis 2000, elle n’a pas réussi à pallier les effets de l’inflation sur le pouvoir d’achat. Ainsi, en euros constants, c’est-à-dire une fois l’impact de l’inflation pris en compte, "les enseignants français ont perdu entre 15 et 25% de rémunération au cours des 20 dernières années", note l’élu qui se réfère aux données de la Direction d’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP).En outre, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), citée par Le Monde, les professeurs français touchent des salaires inférieurs à ceux des travailleurs du privé, de 21% dans le préélémentaire, de 23% dans l’élémentaire et de 12% au collège.Face au niveau record de l’inflation en 2021 et la poursuite de cette tendance à la hausse en 2022, les rémunérations trop basses préoccupent les enseignants qui sont descendus dans la rue le 27 janvier dans toute la France à l’appel des organisations syndicales. Outre une augmentation des salaires, ils réclament une hausse des pensions de retraite, l'abandon de la réforme de l'assurance chômage, des recrutements et un renforcement du protocole sanitaire.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

france, salaire, inflation, enseignant