L'économie allemande s'est contractée plus que prévu au T4 avec Omicron

Le produit intérieur brut (PIB) de la première économie d'Europe a reculé de 0,7% au quatrième trimestre, a indiqué Destatis, l'office fédérale de la statistique, alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient une baisse de 0,3%.Les données préliminaires montrent que la consommation privée a nettement reculé tandis que les dépenses publiques augmentaient. L'activité dans le secteur de la construction s'est aussi contractée.L'économie allemande a progressé de 2,8% sur l'ensemble de l'an dernier et le gouvernement a récemment abaissé sa prévision de croissance pour cette année à 3,6%.Le ministre de l'Economie, Robert Habeck, a dit vendredi s'attendre à un ralentissement supplémentaire de la croissance en 2023, à 2,3%.Sur un an et en données corrigées des variations saisonnières, le PIB allemand a progressé de 1,4% au quatrième trimestre contre une hausse de 1,8% attendue.

