L’entourage de Marine Le Pen peine à digérer les propos de Marion Maréchal sur Zemmour

Bien qu'aucune décision n'ait été actée à ce stade, la nièce de Marine Le Pen a révélé qu'elle envisageait de rallier Éric Zemmour pour l'élection... 28.01.2022

L’incompréhension règne dans les rangs du Rassemblement national au lendemain de la publication du Parisien dans laquelle Marion Maréchal, directrice de l'ISSEP à Lyon et nièce de Marine Le Pen, laisse entendre son probable ralliement au candidat Éric Zemmour, précisant qu’en aucun cas elle ne se prononcera en faveur de sa tante Marine Le Pen.C’est la candidate qui s’est exprimée la première sur le sujet.Marine Le Pen a visiblement tenté de relativiser le geste: "Je fais tout ce que je fais. Je sais que parfois on peut payer un prix très lourd dans cet engagement politique", avant d’ajouter que cet engagement n’est pas "confortable personnellement" et que le départ probable de Marion Maréchal reste pour elle "incompréhensible".Position dans les sondagesLa candidate a rappelé que sa nièce avait parlé de l’intention de rallier le candidat le mieux placé. Or, selon les derniers sondages, par exemple celui de BVA réalisé pour Orange et RTL et publié ce 28 janvier, Mme Le Pen est créditée de 18% des intentions de vote, contre 12,5% pour Éric Zemmour.Côté intentions de vote, la probable défection de la nièce n’entraînera pas de conséquences désastreuses, assure l’entourage de la candidate auprès de BFM TV.Mais si Marion rallie Zemmour, cela peut couper tous les ponts avec le RN: "Il faut quand même se dire les choses: au-delà du sujet personnel, qui est difficile, elle prend le risque aussi de nous faire perdre".Tentation politiqueMarion Maréchal a révélé jeudi dans Le Parisien qu'elle envisageait de rallier Éric Zemmour, précisant que pour l’heure "aucune décision n’est prise". Elle a laissé entendre qu’elle se décidera dans un mois. Cette déclaration survient quelques jours après que deux autres figures du RN, Gilbert Collard et Jérôme Rivière, ont quitté la candidate au profit du leader de Reconquête.L’actuelle directrice de l’ISSEP et ancienne députée FN a plusieurs fois indiqué partager la vision conservatrice et identitaire du candidat."Je suis persuadé que Marion Maréchal rejoindra Éric Zemmour [...]. Marion a toujours été à ses côtés!", a réagi Gilbert Collard, ex-RN, désormais rallié à la cause d’Éric Zemmour.Quant au candidat, il garde le silence. Pourtant, il y a quelques jours, le compte couvrant l'actualité de son parti Reconquête a repris sur Twitter une de ses déclarations: "Marion Maréchal aura toute sa place. Nous l’accueillerons les bras ouvert[s] mais c’est à elle de décider".

