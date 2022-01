https://fr.sputniknews.com/20220128/levee-du-couvre-feu-impose-les-week-ends-a-delhi-1054864937.html

Levée du couvre-feu imposé les week-ends à Delhi

L'Autorité de gestion des catastrophes de Delhi (DDMA) a décidé, jeudi, de lever le couvre-feu des week-ends dans la capitale indienne imposé le 4 janvier, en... 28.01.2022, Sputnik France

La DDMA a également décidé de limiter à 200 le nombre de personnes pouvant assister aux cérémonies de mariage dans la capitale nationale. Les cafés et restaurants ont été invités à fonctionner à 50% de la capacité d'accueil, tout en ordonnant aux responsables d'assurer une application stricte des protocoles Covid-19 comme le port du masque et le respect de la distanciation sociale.Par ailleurs, les établissements d'enseignement resteront fermés jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu de nuit restera cependant en vigueur pour tous les résidents de la capitale, à l'exception des travailleurs essentiels.Les autorités sanitaires continuent d'enregistrer chaque jour plus d'un quart de million de cas dans tout le pays, mais contrairement à l'année dernière, peu de décès sont à déplorer.L'Inde est le deuxième pays le plus touché au monde en nombre de cas, avec plus de 40 millions de contaminations confirmées. Avec 491.000 décès résultant du Covid, le pays se classe au troisième rang des plus endeuillés du monde, derrière les États-Unis et le Brésil.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

