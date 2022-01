https://fr.sputniknews.com/20220128/lue-approuve-des-fonds-pour-un-cable-electrique-reliant-chypre-la-grece-et-israel-1054871775.html

L'UE approuve des fonds pour un câble électrique reliant Chypre, la Grèce et Israël

L'UE approuve des fonds pour un câble électrique reliant Chypre, la Grèce et Israël

Chypre a salué l'approbation par l'Union européenne (UE) d'une subvention de 657 millions d'euros pour la construction d'un câble électrique sous-marin reliant... 28.01.2022, Sputnik France

Approuvé mercredi par l'UE, ce projet permettra de mettre fin à "l'isolement énergétique" de Chypre et de faciliter sa transition vers une économie fondée sur les énergies vertes, s'est félicitée la présidence chypriote dans un communiqué.Le très coûteux EuroAsia interconnector reliera les réseaux électriques de Chypre à ceux d'Israël et de Grèce à travers un système de transmission sous-marin haute tension en courant continu (HVDC-VSC) qui parcourra 1.208 kilomètres.L'île est divisée depuis l'invasion du Nord par l'armée turque en 1974 en réaction à un coup d'Etat par des nationalistes chypriotes-grecs. Le gouvernement chypriote n'exerce son autorité que sur la partie sud de l'île, membre de l'UE depuis 2004.L'UE a décidé mercredi de consacrer un peu plus d'un milliard d'euros à cinq projets d'infrastructures électriques transfrontalières, avec la majorité de ces fonds accordés à l'EuroAsia interconnector.

