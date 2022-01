https://fr.sputniknews.com/20220128/macron-sest-entretenu-avec-poutine-sur-les-garanties-de-securite-1054869782.html

Garanties de sécurité, Ukraine...: ce qu'il faut retenir de l'entretien Macron-Poutine

Garanties de sécurité, Ukraine...: ce qu'il faut retenir de l'entretien Macron-Poutine

28.01.2022 - Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone en fin de matinée avec son homologue russe Vladimir Poutine sur les réponses de l'Otan et des USA aux idées...

Les Présidents français et russe ont eu un entretien téléphonique ce vendredi 28 janvier consacré notamment aux propositions faites par Moscou aux États-Unis et à l'Otan sur les garanties de sécurité en Europe, annonce le Kremlin.M.Poutine a notamment déclaré à M.Macron que les réponses de Washington et l'Otan aux propositions russes, envoyées le 26 janvier, laissaient sans attention la question sur le principe de la sécurité indivisible.Le Président russe a déploré le fait que les réponses ne tenaient pas compte des préoccupations fondamentales de la Russie telles que la prévention de l'expansion de l'Otan, le refus de déployer des systèmes d'armes de frappe près des frontières russes, ainsi que le retour des forces armées et de l'infrastructure du bloc en Europe aux positions de 1997, lorsque l'Acte fondateur Russie-Otan a été signé.Crise dans le DonbassVladimir Poutine a souligné l'importance de la stricte application par Kiev des accords de paix de Minsk.Emmanuel Macron a dit vouloir trouver les moyens de régler la crise ukrainienne en relançant notamment la mise en œuvre des accords de Minsk dans le cadre du format Normandie (France, Allemagne, Ukraine, Russie), relate l'AFP se référant à l'Élysée. M.Macron va en outre discuter par téléphone avec le Président ukrainien Volodymyr Zelensky à 19h00 heure de Paris, précise l'Élysée.Nucléaire iranienMM.Poutine et Macron se sont également penchés sur la situation relative au Plan d'action global commun (JCPoA) sur le programme nucléaire iranien.Les deux chefs d'Etat ont en outre échangé d'informations sur les mesures prises par leurs pays pour arrêter la propagation de la pandémie de Covid-19, ajoute le Kremlin.

