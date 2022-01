https://fr.sputniknews.com/20220128/pass-vaccinal-les-francais-ont-le-couteau-sous-la-gorge-pour-le-senateur-rn-stephane-ravier-1054870936.html

Pass vaccinal: les Français ont "le couteau sous la gorge", pour le sénateur RN Stéphane Ravier

Le pass vaccinal n’en est qu’à ses débuts, mais la polémique ne désenfle pas. Alors que le nombre de contaminations explose en France, le sénateur RN Stéphane... 28.01.2022, Sputnik France

Entré en vigueur ce lundi 24 janvier, le pass vaccinal continue d’agiter les passions. Signe que la crise sanitaire est encore loin d’être un mauvais souvenir, les contaminations ne cessent de battre des records: près de 392.000 nouveaux cas positifs ont été recensés ce jeudi 27 janvier, après avoir franchi la barre du demi-million en début de semaine. Mais pour Stéphane Ravier, le pass vaccinal ne sera d’aucune utilité sur le plan sanitaire:Pour l’élu, l’objectif poursuivi par les autorités avec ce dispositif très incitatif pour les non-vaccinés est en réalité tout autre. "La démarche du gouvernement, qui consiste à dire: “c’est pour votre santé, pour votre bien, on sait ce qui est bon pour vous”, on a bien connu ça dans un certain nombre de régimes dictatoriaux! C’est ce qui est en train de se développer dans notre pays", affirme-t-il très sérieusement.

