Pourquoi les non-fumeurs sont deux fois plus atteints du cancer du poumon qu’il y a 20 ans

Pourquoi les non-fumeurs sont deux fois plus atteints du cancer du poumon qu'il y a 20 ans

Le nombre de cas de cancer du poumon est en progression chez les non-fumeurs et chez les femmes.

Avec ses 30.000 décès par an, le cancer du poumon reste la première cause de mortalité par cancer en France. Et les non-fumeurs sont deux fois plus atteints qu’il y a 20 ans, c’est ce qu’ont révélé des pneumologues réunis récemment en congrès à Lille.La proportion de patients chez qui on a diagnostiqué un cancer du poumon "qui n’ont jamais fumé" augmente bien, nous confirme le professeur Nicolas Girard, responsable de l’Institut du thorax Curie-Montsouris.Pollution ou anomalies génétiques?Le terme de "non-fumeur" suppose que les patients ont fumé "moins de cinq cigarettes au cours de leur vie", rappelle ce spécialiste en oncologie thoracique. Il confirme que le tabagisme passif est bien un facteur de risque de développer un cancer du poumon. L’ampleur de ce risque est pourtant difficile à évaluer. Ainsi, l’étude exclut les malades qui sont exposés au tabagisme passif.De même, il lui paraît compliqué d’"évaluer l’impact de la pollution dans ce contexte" puisqu’il s’agit d’exposition longue et sa quantification est presque impossible. En revanche, il remarque que:D’autant que l’on retrouve cette maladie "dans les populations vivant dans des pays non exposés à une pollution". Et notre interlocuteur de rappeler que ces cancers du poumon "sont répartis uniformément sur le territoire français", ils ne sont pas plus fréquents dans les zones polluées, "mais davantage liés aux susceptibilités individuelles".L’oncologue explique ainsi que bien que "tous les cancers aient des anomalies dans les gènes, chez les non-fumeurs, elles sont souvent uniques". Chez les amateurs de tabac, les traitements seront la chimiothérapie ou l’immunothérapie. Mais dans le cas des non-fumeurs, l’analyse génétique est obligatoire pour mettre ensuite en place "le traitement par comprimé", avec une bonne efficacité. "C’est comme un interrupteur que l’on éteindrait avec le traitement ciblé. Et ça marche dans 95% des cas", assure M. Girard.Les femmes accros au tabac en dangerL’étude dirigée par Didier Debieuvre met en avant un autre point important et inquiétant: l’augmentation de la part des femmes parmi les diagnostiqués. Si elles ne représentaient que 16% des patients en 2000, ce taux est passé à 34,6% en 2020. Cause numéro un de mortalité chez les femmes en 2012 avec 12.000 décès, le cancer du sein est désormais talonné par le cancer du poumon dans ce macabre palmarès.Notre interlocuteur observe "l’effet retardé du tabagisme chez les femmes, toujours en augmentation" en France. Et cette augmentation ne peut qu’alerter, d’autant que "chez les hommes, cette passion pour le tabac serait en diminution depuis les 30 dernières années".Dépistage, un outil indispensableTravaillant dans l’épicentre de la recherche clinique pour mettre en place les nouvelles stratégies de traitement des cancers broncho-pulmonaires, le professeur Girard prône le diagnostic précoce. C’est une base pour sauver des vies.Le problème: le cancer du poumon n’a pas de symptômes. Autant une patiente souffrant d’un cancer du sein pourra palper le nodule, mais "on ne peut pas palper le cancer du poumon". Le praticien appelle donc à "faire un scanner aux personnes à risque" comme aux personnes de plus de 50 ans qui ont fumé plus de 25 ans. Une prise en charge rapide du malade lui prolonge la vie de cinq ans dans 90% des cas, alors que ces chances chutent à 5% si les métastases se sont déjà développées.Le dépistage a démontré son rôle dans les grandes études depuis plusieurs années. "La France est le seul pays développé en Europe à ne pas avoir mis en place un dépistage de qualité du cancer du poumon", regrette Nicolas Girard. Il existe aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Angleterre et aux Pays-Bas et "cela a permis de réduire la mortalité du cancer du poumon, de la même façon que la mammographie pour le cancer du sein".

