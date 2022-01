https://fr.sputniknews.com/20220128/ukraine-si-les-accords-de-minsk-avaient-ete-appliques-en-2015-il-ny-aurait-plus-de-conflit-1054632088.html

Ukraine: "Si les accords de Minsk avaient été appliqués en 2015, il n’y aurait plus de conflit"

Ukraine: "Si les accords de Minsk avaient été appliqués en 2015, il n’y aurait plus de conflit"

Aujourd’hui, c’est le conflit interne ukrainien qui sous-tend réellement les tensions entre l’Otan et la Russie. Une manière de maintenir l’alliance... 28.01.2022, Sputnik France

C’est reparti pour un nouvel épisode de la série de propagande "Et si la Russie envahissait l’Ukraine?". Voilà un argument bien pratique pour les Américains qui justifient par cette rhétorique anxiogène le fait d’inonder la frontière russo-ukrainienne d’armes et de troupes.Washington et ses alliés de l’Otan sont bien conscients que plus ils rapprochent leurs troupes et leurs armes de la frontière russe, plus ils sont en mesure d’engager des conflits par procuration ou des actions de déstabilisation contre Moscou sous prétexte de "protéger" les habitants, même au prix de guerres et d’instabilité sans fin dont ceux-ci seront les premières victimes.Des fissures commencent pourtant à lézarder l’alliance occidentale. Les Européens dotés d’un minimum de sang-froid, comme la France et l’Allemagne, finiront-ils par calmer le jeu avant que l’Ukraine ne devienne la prochaine Syrie ou la prochaine Libye au seul bénéfice des États-Unis?Pierre Lorrain, journaliste spécialiste de l’URSS et de la Russie, replace le conflit dans son contexte:D’après l’auteur de L’Ukraine: Une histoire entre deux destins (Éd. Bartillat), les acteurs occidentaux et locaux exploitent l’intérêt de l’Otan de justifier son existence, qui ne se définit qu’en tant que adversaire de la Russie:Il est assez facile de comprendre pourquoi Moscou s’inquiète d’avoir à ses frontières un voisin hostile, qui tient table ouverte pour Washington, le partisan le plus fervent au monde du changement de régime. Huit ans après l’Euromaïdan –les manifestations soutenues par l’Occident qui avaient abouti au renversement du Président Viktor Ianoukovitch (lequel avait bloqué la signature d’une association avec l’UE au profit d’un accord avec la Russie), les mêmes acteurs occidentaux se promènent ouvertement à la frontière russe, avec armes et combattants.

