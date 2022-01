https://fr.sputniknews.com/20220128/un-bruit-mysterieux-dune-commune-du-pas-de-calais-donne-lieu-a-toutes-les-theories-1054871471.html

Un bruit mystérieux d'une commune du Pas-de-Calais donne lieu à toutes les théories

Un bruit mystérieux d'une commune du Pas-de-Calais donne lieu à toutes les théories

L’impact de la 5G? Épuisés par un sifflement insupportable tant le jour que la nuit et dont l’origine reste inconnue, les résidents d’une commune du... 28.01.2022, Sputnik France

2022-01-28T14:45+0100

2022-01-28T14:45+0100

2022-01-28T14:45+0100

france

bruit

technologie 5g

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1054117377_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5743fc70d2c6816c4474381d590072d.jpg

Les habitants de la commune de Wizernes, dans le Pas-de-Calais, sont perturbés par un bruit non identifié (BNI) et mystérieux, le jour comme la nuit, rapporte le 27 janvier La Voix du Nord.D’où vient-il? Pourquoi? Autant de questions qui restent encore sans réponse. Ces pollutions sonores ont déjà été entendues au Maroc, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord.Selon le média, ce son strident, cantonné à certaines rues, est enregistré à de nombreuses reprises depuis fin octobre dernier.Il résonne même à travers les fenêtres fermées.Laurent Billet, conseiller municipal résidant de la zone concernée, a rencontré le 24 janvier les habitants indignés et leur a dit «n’avoir jamais rien entendu». Toutefois, lorsque le sifflement est apparu, il a indiqué «qu’il y a bien un bruit qui dérange».L’impact d’une antenne 5G?Nicolas Fiolet, astrophysicien et responsable du planétarium de La Coupole d’Helfaut, a indiqué auprès de La Voix du Nord qu’il avait déjà entendu parler de ce BNI «à l’échelle planétaire, mais jamais à Wizernes».Pour connaître son origine, «il faudrait faire des mesures et des relevés à différents endroits pour retrouver la source ou de moins sa direction».Si les habitants pensent que l’antenne 5G qui se trouve non loin de là est la cause du problème, l’astrophysicien réfute.Souhaitant se débarrasser de cette nuisance, les citoyens réclament une enquête pour en déterminer la cause.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

france, bruit, technologie 5g