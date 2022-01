https://fr.sputniknews.com/20220129/audi-lacoste-a-la-medievale-de-celebres-logos-places-au-moyen-age-par-un-artiste-russe---photos-1054890567.html

Audi, Lacoste à la médiévale: de célèbres logos placés au Moyen Âge par un artiste russe - photos

Audi, Lacoste à la médiévale: de célèbres logos placés au Moyen Âge par un artiste russe - photos

Et si Starbucks, Windows, Burger King, Lacoste ou encore Audi avaient existé au Moyen Âge? Un graphiste russe a détourné les logos de marques connues dans la... 29.01.2022

L'artiste de Saint-Pétersbourg Ilia Stalloné a redessiné les logos de marques célèbres dans un style médiéval et a fait le buzz grâce à ces créations artistiques sur les réseaux sociaux. La première partie de la collection comprend les logos de 10 marques, dont Puma et Playboy qui ont l’air d’être perplexes, un logo de Starbucks qui semble être déçu, un renard de Mozilla Firefox en colère, ou encore Lacoste et Instagram.Pour créer ces logos insolites, l’artiste a gardé les éléments graphiques des logos d’origine et les a stylisés à la façon du Moyen Âge, croisant en plus une typographie gothique et ajoutant un peu d’ironie.Un logo de YouTube a été dessiné avec une main qui fait bouger les lettres de la marque, ce qui donne l’impression d’être à un spectacle de marionnettes.L’une de ses dernières créations est un logo de Yandex, un moteur de recherche russe analogue à Google.Interviewé par le média local de Saint-Pétersbourg 78.ru, le graphiste russe a avoué que l'idée de créer de tels logos lui est venue lors d'un voyage en Biélorussie, où il a visité plusieurs châteaux médiévaux. Ilia Stalloné a expliqué qu’en se trouvant dans ces endroits il s’est imprégné de l'ambiance, et l’idée de ce projet est née.Le jeune illustrateur a ajouté que son travail consistait à l'origine à créer des logos, ce qu'il a toujours aimé faire, et il a ainsi décidé d'associer le Moyen Âge à son travail.Les marques réagissentDes représentants de Burger King en Russie, d'Audi et de Windows au Royaume-Uni, de Mozilla Firefox en Allemagne, ainsi que le principal compte Twitter de Puma ont réagi à ces logos inhabituels.Audi UK a salué sur Twitter l'excellence du design du logo de la marque, qui est représenté par quatre roues de calèches en bois.Burger King en Russie a déclaré avoir déposé le nouveau logo pour approbation à la direction. Leur logo est représenté par deux rois coincés dans un hamburger.Enfin, le compte Windows UK sur Twitter a écrit que le logo ramène vraiment aux années 1400. Le logo de Windows par Ilia Stalonné est imaginé comme une fenêtre avec des vitraux.De nouveaux logos arriventL'artiste travaille désormais sur de nouveaux logos, notamment ceux commandés par de grandes marques. Plus tard, il prévoit de proposer ses œuvres lors d'une vente aux enchères sous forme de jeton non fongible (NFT).

