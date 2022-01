https://fr.sputniknews.com/20220129/cinquieme-evasion-en-10-jours-dun-hopital-psychiatrique-de-toulouse-1054890434.html

Cinquième évasion en 10 jours d’un hôpital psychiatrique de Toulouse

Un cinquième homme s’est enfui d’un l’hôpital psychiatrique à Toulouse. L’individu est le quatrième à avoir fait le mur depuis l’établissement Gérard-Marchant en 10 jours.L’homme âgé de 43 ans a pris la fuite vendredi 28 janvier afin de rejoindre La Rochelle pour retrouver sa femme avec qui il a été violent par le passé, rapporte La Dépêche. Il est connu pour des faits de viols et serait dangereux, selon le quotidien régional. L’épouse du fuyard a été prévenue par les autorités de l’évasion de son mari.L’évasion a eu lieu vers 16 heures au moment du goûter. Selon des informations obtenues par La Dépêche, la direction de l'établissement de santé aurait mis pratiquement deux heures avant de prévenir les autorités judiciaires, ce qu’elle aurait dû faire immédiatement.Un renforcement de la sécurité mis en placeSi l’homme n’a pas encore été retrouvé, la question de la sécurisation des lieux se pose. Le jour de l’évasion, l’Agence régionale de santé a annoncé dans un communiqué avoir pris des mesures supplémentaires suite à la fugue intervenue à l’hôpital Purpan le 27 janvier.Elles avaient pour but de renforcer la sécurité de l’établissement Gérard-Marchant au niveau des entrées et des sorties, en renforçant la surveillance des patients ainsi que les gardes et les astreintes. Enfin, une évaluation des risques devait être menée. Contactée par Sputnik, la direction régionale de l’ARS n’a pas souhaité fournir davantage de précisions.Au micro de BFM TV, un soignant sous couvert de l’anonymat a déclaré que l’on peut s’interroger sur l’organisation de l’établissement. Il s’est posé la question de la capacité de ce dernier à prendre en charge des patients qui peuvent être imprévisibles.Enfin, un syndicaliste travaillant dans l’hôpital en question a rapporté, de manière anonyme sur RTL, qu’il y a en réalité bien plus de fugues. Ces derniers jours, ce sont donc deux autres patients qui sont qualifiés d’inoffensifs qui ont pris la fuite.Des évasions en sérieLe 19 janvier, Jérémy Rimbaud, appelé le cannibale de Nouilhan, s’évade de l’hôpital psychiatrique Gérard-Marchant et agresse une femme âgée alors que celle-ci promenait son chien. Il a été maîtrisé par des passants avant d’être interpellé par la police.Le 21 janvier, un individu considéré comme "inoffensif" est parti pour l'Aveyron. Un de ses amis était censé le ramener mais n'a pas donné de nouvelles, rapporte RTL.Le 23 janvier, un autre individu de 48 ans s’est enfui pour plusieurs heures de la même structure de soins. Il a été appréhendé par les forces de l’ordre sans avoir commis d’agression. Il bénéficiait tout comme Jérémy Rimbaud d’une permission de sortie qu’il n’a pas respectée.Le 27 janvier, un homme de 32 ans s’est échappé à son tour de l’hôpital Purpan situé dans la même ville. L’individu, souffrant de schizophrénie et considéré comme très dangereux, avait étéfinalement retrouvé et interpellé par la police dans le quartier des Carmes, à Toulouse.

