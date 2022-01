https://fr.sputniknews.com/20220129/couper-la-tete-du-serpent-un-homme-menacant-dassassiner-biden-interpelle-1054887034.html

"Couper la tête du serpent": un homme menaçant d’assassiner Biden interpellé

Les services secrets américains ont arrêté un homme en route pour Washington, qui souhaitait s’en prendre à Joe Biden. Il avait évoqué des motifs religieux. 29.01.2022, Sputnik France

Souffrant déjà d’une popularité en berne -il est crédité de 33% d’opinions favorables par une récente enquête de l'université Quinnipiac- Joe Biden doit en plus composer avec les menaces sur sa sécurité.Un homme du Kansas a ainsi été arrêté le 26 janvier, alors qu’il avait pris le volant depuis le Kansas jusqu’au Maryland, avec l’idée de s’en prendre au Président américain, selon des documents judiciaires révélés par le Daily Beast. L’individu avait pris soin d’appeler la police du Kansas avant son départ, expliquant qu’il se rendait à Washington pour "voir Joe Biden".Interpellé, il a précisé vouloir "couper la tête du serpent qui est au cœur de la nation", se lamentant de la "division régnant dans le pays". Il a cependant nié que ces propos puissent cacher une menace à l’encontre de Joe Biden, expliquant qu’il voulait seulement livrer aux Président des révélations tirés de l’Apocalypse selon saint Jean.Les enquêteurs ont néanmoins retrouvé trois balles de calibre .45 dans son sac-à-dos. Interrogé sur l’usage qu’il comptait en faire, l’individu a répondu que Dieu lui avait commandé de les prendre avec lui.Sur son compte Facebook, l’interpellé avait déjà tenu des propos incohérents et menaçants, teintés de mysticisme. Il avait notamment comparé Joe Biden à l’antéchrist, affirmant que celui-ci recevrait bientôt une "blessure mortelle à la tête". Il avait également prédit sa propre mort, le 13 juin 2025.Le forcené s’en est finalement pris directement à l’un des enquêteurs, lui affirmant qu’il viendrait le chercher, avec une "balle marquée à son nom".Une menace permanenteLes menaces d’assassinat sur les Présidents américains se sont accentuées ces dernières années, et la Maison-Blanche vit désormais au rythme des intrusions de forcenés. Donald Trump avait notamment dû être évacué d’une conférence de presse en août 2020, alors qu’un homme se prétendant armé s’était approché du vénérable bâtiment.Des projets d’assassinats qui ne traversent pas seulement l’esprit d’individus isolés. Oussama ben Laden avait lui aussi planifié de faire éliminer Barack Obama, comme l’avait déjà rapporté des documents saisis dans sa maison, lors du raid ayant mené à sa mort. Le chef d’Al-Qaïda* espérait ainsi que Joe Biden, alors vice-Président et présumé moins expérimenté, assume les fonctions présidentielles.Quatre Présidents américains ont été assassinés au cours de leur mandat, dans l’histoire des États-Unis. Abraham Lincoln et John Fitzgerald Kennedy sont sans doute les plus célèbres. La mort du dernier cité reste encore enveloppée de mystère, même si l’administration américaine desserre peu à peu l’étau autour de ses archives.Mi-décembre, des milliers de documents du FBI et de la CIA concernant l’assassinat de JFK avaient ainsi été déclassifiés. Ils révélaient notamment que les services secrets avaient suivi une multitude de pistes, depuis la mafia italienne jusqu’aux groupes communistes d’Afrique. Pour l’heure, la conclusion officielle reste que le jeune Président a été assassiné par Lee Harvey Oswald, ancien fusilier marin ayant agi seul.*Organisation terroriste interdite en Russie

