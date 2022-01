https://fr.sputniknews.com/20220129/des-antennes-5g-supplementaires-autorisees-autour-des-aeroports-aux-etats-unis-1054891425.html

Des antennes 5G supplémentaires autorisées autour des aéroports aux USA

Des antennes 5G supplémentaires autorisées autour des aéroports aux USA

L'autorité américaine de l'aviation (FAA) vient d'autoriser le déploiement par les opérateurs de téléphonie mobile AT&T et Verizon d'antennes 5G... 29.01.2022, Sputnik France

Malgré cette décision, certaines restrictions restent en place pour garantir la sécurité des atterrissages, indique la FAA, qui craignait des interférences entre les nouvelles fréquences de l'Internet ultra-rapide et celles utilisées par des instruments importants pour la sécurité des avions, les altimètres.Les opérateurs de la téléphonie mobile avaient accepté mi-janvier de commencer à déployer leur réseau 5G en différant l'activation des tours installées près de certains aéroports.L'agence avait déjà indiqué la veille avoir autorisé environ 90% de la flotte d'avions américains à atterrir dans la majeure partie des cas.Les informations fournies par les opérateurs sur la localisation exacte des antennes et de nouvelles analyses sur les interactions entre les signaux 5G et les altimètres ont permis de réduire davantage les zones posant potentiellement problème, a souligné la FAA.Des contraintes restent encore en place pour quelques modèles d'avions et quelques pistes d'aéroports en cas de faible visibilité.

