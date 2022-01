https://fr.sputniknews.com/20220129/inondations-a-madagascar--le-gouvernement-decrete-letat-de-catastrophe-nationale-1054891177.html

Inondations à Madagascar: le gouvernement décrète l’état de catastrophe nationale

Inondations à Madagascar: le gouvernement décrète l’état de catastrophe nationale

Le gouvernement malgache a décrété l’état de catastrophe nationale suite aux inondations qui ont frappé durant les dernières semaines plusieurs régions dans le... 29.01.2022, Sputnik France

Cette décision a été prise après l’évaluation de la situation et le bilan des dégâts enregistrés suite aux pluies diluviennes qui ont affecté le pays, a annoncé le Conseil des ministres après une réunion qui s’est tenue au palais d'État d'Iavoloha.Selon le dernier bilan du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), les inondations ont causé 48 décès et près de 130.000 sinistrés. Le bilan du 27 janvier faisait état de 47 décès.Plus de 55.000 personnes sont encore placées dans environ 90 sites d’hébergement mis en place dans les différentes régions de la Grande île.Les fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit du 17 janvier ont inondé plusieurs quartiers de la capitale Antananarivo. La situation s’est aggravée suite au passage de la tempête tropicale Ana qui a traversé l’île d’est en ouest, apportant plus de pluies et provoquant d'importants dégâts matériels et des pertes humaines.La situation est plus grave qu’on ne peut le penser, a regretté le directeur général du BNGRC, Elack Olivier, soulignant qu’il faudrait attendre environ un mois pour voir les eaux se retirer complètement de certains quartiers.Madagascar fait face chaque année à une période de pluies torrentielles et souvent meurtrières. En 2021, la tempête tropicale Eloise a fait plus de 1.000 sinistrés dans le pays.

