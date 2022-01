https://fr.sputniknews.com/20220129/le-ghana-et-le-rwanda-signent-un-accord-pour-stimuler-le-commerce-et-les-investissements-1054887902.html

Le Ghana et le Rwanda signent un accord pour stimuler le commerce et les investissements

Le Ghana et le Rwanda ont convenu de stimuler le commerce et l'investissement pour les deux pays avec la signature d'un protocole d'accord (MOU) à Accra. 29.01.2022, Sputnik France

2022-01-29T15:12+0100

2022-01-29T15:12+0100

2022-01-29T15:18+0100

Signé par les ministres du Commerce des deux pays, l'accord vise à développer et à renforcer les investissements et les liens commerciaux afin d'accroître les échanges commerciaux entre les opérateurs du secteur privé, rapporte l'Agence de presse du Ghana (GNA).Cet objectif sera atteint grâce à l'élaboration et à la mise en œuvre de nouvelles stratégies et mesures qui amélioreront considérablement le commerce bilatéral et la coopération économique.Cité par GNA, le ministre ghanéen du Commerce et de l'Industrie, Alan Kwadwo Kyerematen, a fait observer que, malgré les bonnes relations fraternelles qui existent entre les deux pays et le rôle énorme qu'ils ont joué pour faire de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) une réalité, le commerce et les investissements entre les deux pays ont été faibles.L'accord, a-t-il ajouté, offre aux deux pays l'occasion de partager leurs expériences et de tirer des enseignements de la mise en œuvre de divers programmes d'industrialisation tels que le programme d'industrialisation en 10 points du gouvernement.Ce programme comprend l'initiative "Un district, une usine", le programme de développement des exportations, le développement des petites et moyennes entreprises et la création de parcs industriels et de zones économiques spéciales, précise GNA.Pour sa part, Mme Beata Habyarimana, ministre rwandaise du Commerce et de l'Industrie, a déclaré que le protocole d'accord serait un modèle pour une coopération bilatérale continue dans le cadre de la ZLECA.

