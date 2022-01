https://fr.sputniknews.com/20220129/lelysee-revele-de-quoi-macron-et-zelensky-ont-parle-au-telephone-1054882350.html

L’Élysée révèle de quoi Macron et Zelensky ont parlé au téléphone

Emmanuel Macron a réaffirmé vendredi la solidarité de la France avec l'Ukraine pendant un appel avec son homologue Volodymyr Zelensky. Le Président français... 29.01.2022, Sputnik France

Lors de leur entretien téléphonique en début de soirée, Emmanuel Macron a informé Volodimir Zelensky de ses échanges avec Vladimir Poutine et lui a assuré que la France était pleinement engagée à ses côtés."Le Président de la République a réaffirmé la pleine solidarité de la France envers l'Ukraine, et a rappelé sa détermination à préserver l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays", indique l'Élysée."Les deux Présidents sont convenus de poursuivre les efforts en faveur de la désescalade et du dialogue, notamment dans le cadre des négociations en format Normandie, sous l'égide de la France et l'Allemagne, pour une mise en œuvre des accords de Minsk", ajoute-t-il.Vladimir Poutine a dit plus tôt dans la journée de son côté à son homologue français qu'il ne voulait "pas la guerre" en Ukraine, tout en réitérant ses demandes de garanties en matière de sécurité, a indiqué de son côté le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.

