L'Inde vend des missiles de croisière BrahMos aux Philippines

L'Inde vend des missiles de croisière BrahMos aux Philippines

L'Inde a annoncé avoir conclu un contrat pour la vente aux Philippines des missiles de croisière supersoniques, baptisés BrahMos, d'un coût de 375 millions de... 29.01.2022, Sputnik France

Le contrat, en vertu duquel trois batteries de missiles indiens BrahMos de la version anti-navire seront livrées aux Philippines dans un délai de deux ans, a été signé par le secrétaire philippin à la Défense nationale, Delfin Lorenzana, et le chef de BrahMos Aerospace, Atul Rane.Selon des médias indiens, ce contrat devrait ouvrir la voie à d'autres accords de ce type avec les Philippines ainsi qu'avec d'autres pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).Ce tout premier contrat de missiles BrahMos d'une portée de 290 kilomètres, qui a été développé conjointement par l’Inde et la Russie, revêt une importance stratégique dans le contexte de tensions régionales et constitue une nouvelle étape dans la quête de l'Inde pour devenir un important exportateur d'armes, indiquent les médias locaux.L'armée indienne dispose de quatre régiments BrahMos, et prévoit d'en commander davantage lorsque la version 800 kilomètres sera opérationnelle. Le gouvernement indien a fixé un objectif d'exportation annuel d’armes de cinq milliards de dollars d'ici 2025.

