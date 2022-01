https://fr.sputniknews.com/20220129/lonu-constate-une-baisse-du-nombre-de-violations-des-droits-humains-en-rdc-en-2021-1054886158.html

L'Onu constate une baisse du nombre de violations des droits humains en RDC en 2021

Le nombre de violations et atteintes aux droits de l'Homme en République démocratique du Congo a baissé de 12% en 2021 par rapport à 2020, a indiqué vendredi... 29.01.2022, Sputnik France

Cela représente en moyenne 582 violations par mois, ajoute dans un communiqué le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'Homme (BCNUDH) en RDC.Ces chiffres "reflètent une réduction du nombre de violations et atteintes dans les provinces du Maniema, du Sud-Kivu, de l'Ituri, du Tanganyika et du Nord-Kivu".Mais, ajoute le texte, "cette légère baisse ne traduit pas une amélioration notable de la situation sécuritaire dans certaines de ces provinces".Selon l'Onu, "la proportion des atteintes aux droits de l'Homme par les membres des groupes armés dans les provinces en proie aux conflits armés s'élève à 60%, soit 3.877 atteintes, dont les exécutions sommaires d'au moins 1.585 hommes et 439 femmes".Ainsi au Nord-Kivu, les combattants des groupes armés ADF (Forces démocratiques alliées) et Nyatura "continuent de poser de sérieuses menaces contre les populations civiles".Le BCNUDH précise avoir documenté 738 atteintes aux droits humains commises par les ADF, une augmentation de l'ordre de 52% par rapport à 2020. Selon lui, les ADF ont été responsables de l'exécution sommaire de plus de 1.259 personnes (958 hommes, 262 femmes et 39 enfants) en un an.En Ituri, les combattants de la Coopérative de développement du Congo (CODECO) ont été responsables de l'exécution sommaire de 253 hommes, 61 femmes et 95 enfants. Dans cette province, les attaques de la CODECO et des ADF contre les sites de déplacés "ont causé la mort de plus de 50 personnes et exacerbé la situation humanitaire déjà critique".

