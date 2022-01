L'UE veut investir des milliards d'euros dans les semiconducteurs

https://fr.sputniknews.com/20220129/lue-veut-investir-des-milliards-deuros-dans-les-semiconducteurs-1054883808.html

La pénurie mondiale de semiconducteurs a mis en exergue les risques pour l'UE de dépendre de fournisseurs asiatiques et européens et la nécessité de mener à bout son projet, fixé dans le plan européen pour le numérique pour 2030, de concentrer en Europe au moins 20% de la production mondiale de puces durables et de dernière génération d'ici 2030.Face à la concurrence accrue de la Chine, les États-Unis ont annoncé l'an dernier un plan d'investissement de 52 milliards de dollars dans le secteur des semiconducteurs.La Commission européenne prévoit de détailler le 8 février son plan pour renforcer la souveraineté européenne sur les puces, avec des investissements prévus sur les deux-trois prochaines décennies.

