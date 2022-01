https://fr.sputniknews.com/20220129/mars-aurait-eu-un-ocean-stable-et-un-climat-similaire-a-celui-de-la-terre-dans-son-passe-1054881067.html

Mars aurait eu un océan stable et un climat similaire à celui de la Terre dans son passé

Mars aurait eu un océan stable et un climat similaire à celui de la Terre dans son passé

Mars aurait eu un océan d'eau stable, même si la température à la surface était inférieure au point de congélation, il y a trois milliards d'années, voire des... 29.01.2022, Sputnik France

2022-01-29T07:36+0100

2022-01-29T07:36+0100

2022-01-29T07:36+0100

espace

mars

univers

planète

recherche

étoile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104160/14/1041601485_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_631bd18ed1fd3c130cd47697f1e6eddc.jpg

Une équipe de chercheurs de l'Université Paris-Saclay dirigée par Frédéric Schmidt a découvert qu'un océan stable pourrait avoir existé sur Mars, avec une température de surface juste en dessous de zéro. Dans ce scénario, l'océan était maintenu suffisamment chaud pour rester liquide par la circulation de l'eau qui pourrait lui donner une température d'environ 4,5°C. La revue scientifique PNAS a publié les résultats de l’étude.Il existe des preuves géologiques solides de l'existence d'un océan sur Mars, comme d'anciens rivages, mais les astronomes ne savent pas exactement quelles conditions ont pu rendre possibles toutes les caractéristiques climatiques observées sur la planète aujourd'hui. En outre, pour combien de temps l’eau a pu se maintenir sur la planète reste encore l’un des mystères à percer de la planète rouge.S'il faisait assez chaud pour un océan liquide sur la planète, il devrait y avoir des vallées marquées par des rivières, mais celles-ci n'ont pas été observées sur Mars. Si le climat était trop froid, il y aurait eu de la glace au sol, ce qui ne correspond pas aux observations des dépôts rocheux des tsunamis historiques.Les conditions auraient-elles été similaires à celles de la Terre?Les scientifiques de l’université française ont utilisé un modèle qui simule l'interaction entre les océans et l'atmosphère de la Terre, mais ont modifié les paramètres pour qu'ils correspondent à l'environnement ancien de Mars, comme la composition des gaz atmosphériques et une puissance solaire plus faible.En plus d'un océan liquide, le modèle suggère également qu'il y a pu y avoir des précipitations modérées le long des côtes océaniques et une région méridionale largement gelée.Les recherches d’eau sur MarsAuparavant, l’Institut russe de recherche spatiale et l’ESA avaient déjà annoncé avoir découvert ce qui pourrait être un glacier géant sous la surface de Mars, grâce au télescope à neutrons russe FREND, qui cartographie l'hydrogène dans le sol martien.La zone en question fait à peu près la taille des Pays-Bas. Un engin lancé en 2016 aurait détecté de l'eau sous la surface de Valles Marineris, un système martien de canyons qui est 10 fois plus long, cinq fois plus profond et 20 fois plus large que le Grand Canyon aux États-Unis. La plupart de l'eau sur Mars est située dans les régions polaires de la planète et reste gelée.

https://fr.sputniknews.com/20211219/un-glacier-aurait-ete-decouvert-sur-mars-dans-le-cadre-dune-mission-russo-europeenne-1053980687.html

mars

univers

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

espace, mars, univers, planète, recherche, étoile