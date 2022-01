https://fr.sputniknews.com/20220129/paris-preoccupe-par-les-nouveaux-essais-de-missiles-balistiques-nord-coreens-1054885861.html

Paris préoccupé par les nouveaux essais de missiles balistiques nord-coréens

Paris préoccupé par les nouveaux essais de missiles balistiques nord-coréens

La France exhorte la Corée du Nord à saisir les propositions de dialogue formulées par les États-Unis et la Corée du Sud et à s'engager de bonne foi dans un... 29.01.2022, Sputnik France

2022-01-29T13:56+0100

2022-01-29T13:56+0100

2022-01-29T13:56+0100

france

corée du nord

missiles

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1046048435_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_c16f537ed3caa172e1da269b81698438.jpg

La France a fait part, le 28 janvier, de sa "préoccupation" suite aux annonces faisant état de nouveaux essais de missiles balistiques de courte-portée par la Corée du Nord le 27 janvier.À cette occasion, la France a appelé instamment la Corée du Nord à saisir les propositions de dialogue formulées par les États-Unis et la Corée du Sud et à s'engager de bonne foi dans un processus de démantèlement complet, vérifiable et irréversible de ses programmes d'armes de destruction massive et de missiles balistiques, a ajouté la porte-parole du Quai d'Orsay lors d'un point de presse.Paris a également exhorté Séoul à s'abstenir de toute action susceptible d'accroître les tensions dans la région.

france

corée du nord

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

france, corée du nord, missiles