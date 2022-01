https://fr.sputniknews.com/20220129/record-de-vitesse-lors-dune-course-illegale-a-carcassonne-1054891842.html

Record de vitesse lors d’une course illégale à Carcassonne

Le 28 janvier, une course automobile non-autorisée a eu lieu à Carcassonne. Le rassemblement s’est terminé sur une intervention des forces de l’ordre qui a mis... 29.01.2022, Sputnik France

Les adeptes du film Fast and Furious étaient de sortie à Carcassonne. Vendredi 28 janvier vers 21h30, 120 véhicules s’étaient rassemblés dans la zone de Lanollier, rapporte L’Indépendant. Les fans de vitesse avaient pris l’habitude de se retrouver pour faire rugir leur moteur et crisser les pneus.Lorsque les fonctionnaires de police sont intervenus, des contrôles ont été effectués sur les 200 personnes présentes à l’occasion. 34 contraventions ont été dressées dont une mise en fourrière administrative assortie d’une rétention de permis. Celui-ci avait été flashé à 129 km/h au lieu des 50 km/h réglementaires dans cette zone.Selon le quotidien régional, les participants étaient originaires de la ville, mais venaient aussi des villes environnantes de Toulouse et Castelnaudary. Ils se donnent rendez-vous sur les réseaux sociaux.Un phénomène répandu en FranceLes courses illégales sont populaires en France. En novembre 2021, les policiers ont mis fin à une qui se tenait à Colomiers. Ceux-ci étaient postés en observation dans divers centres commerciaux de l’agglomération toulousaine avant d’être appelés à intervenir dans cette ville de la banlieue ouest de Toulouse. 16 procès-verbaux ont été dressés et un véhicule saisi.En 2019, à Bourg-lès-Valence dans la Drôme, se tenait un rassemblement automobile illégal depuis 2018, relate France Bleu. Les policiers, alertés par les riverains, ont mené des investigations et découvert que l’événement rassemblait jusqu’à 80 voitures. Lorsqu’elles sont arrivées sur les lieux, les forces de l’ordre ont saisi six véhicules pour excès de vitesse. La limitation autorisée est de 50 km/h, mais les propriétaires des véhicules confisqués ont été flashés avec des vitesses atteignant entre 105 et 144 km/h. Les conducteurs âgés de 18 à 21 ans avaient obtenu leur permis de conduire récemment.La France est également concernée par les courses illégales au niveau international. Le Gumball 3000 est une course qui a vu sa première édition se dérouler en 1999. Le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton a même participé à l’édition 2015. En 2018, la course est partie de Londres et les concurrents ont franchi le drapeau à damiers à Tokyo. Ils s’affrontaient sur des voitures de luxe et traversaient l’Hexagone avec une étape à Chantilly.Le colonel François Brémand du groupement de gendarmerie de Beauvais a confié à Ouest-France en 2019 qu’ils étaient présents afin de sécuriser le hangar où étaient stockés les véhicules participants pour ainsi éviter les vols. Il a en outre précisé que les participants sont focalisés sur la vitesse et cherchent à échapper aux forces de l’ordre. Si la compétition n’a pas eu lieu en 2020 et 2021, l’édition 2022 se tiendra entre Toronto et La Havane.Le Cannonball, ancêtre de la course illégaleElle a été créée par le pilote et journaliste automobile américain Brock Yates. En 1971, lors de la première édition, elle avait pour objectif de protester contre le code de la route américain et les limitations de vitesse non-adaptées au réseau routier.Le principe était de traverser les États-Unis d’est en ouest le plus rapidement possible. Lors de la première édition, le vainqueur s’est imposé en 40 heures et 51 minutes avec un van. Lors de la seconde édition, le pilote Dan Gurney, vainqueur des 24 heures du Mans en 1967, s’impose en 35 heures et 54 minutes.La course n’existe plus officiellement aujourd’hui, mais elle a inspiré Hollywood qui a sorti les films Gumball Rally en 1976 et Cannonball Run en 1981.

