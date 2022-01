https://fr.sputniknews.com/20220129/restrictions-covid-on-a-divise-la-population-entre-les-bons-canadiens-et-les-mauvais-1054868842.html

Restrictions Covid: "On a divisé la population entre les bons Canadiens et les mauvais"

Un convoi de chauffeurs routiers canadiens contre la politique sanitaire se dirige vers la capitale. Un "moment tournant" de la crise du Covid, selon Maxime... 29.01.2022, Sputnik France

Cela pourrait bien être la goutte d’eau qui fait déborder le vase et causer un déluge de problèmes à Justin Trudeau. Jusqu’au 15 janvier, les camionneurs qui transportent des aliments et des marchandises vers et à travers le deuxième plus grand pays du monde, étaient autorisés à traverser la frontière américano-canadienne sans avoir besoin d’être entièrement vaccinés. Mais d’un trait de plume, le cabinet Trudeau a imposé une quarantaine de deux semaines et un test PCR à tous les camionneurs canadiens non vaccinés qui rentrent au pays de l’érable. De plus, les chauffeurs routiers étrangers –américains, mexicains ou autres– non ou partiellement vaccinés sont désormais refoulés à la frontière et renvoyés aux États-Unis, confirme l’Agence des services frontaliers du Canada.Maintenant, les camionneurs contre-attaquent avec le "Convoi pour la liberté 2022". De partout dans le pays, des milliers de chauffeurs routiers se sont rassemblés pour converger à Ottawa les 28 et 29 janvier. Ils exigent la fin de l’obligation vaccinale et des restrictions sanitaires à l’échelle nationale et prévoient de rester en place jusqu’à ce que leurs demandes soient satisfaites.Actif sur les réseaux sociaux, le groupe a jusqu’à présent recueilli un total de 5,1 millions de dollars canadiens auprès de donateurs du monde entier via la plateforme GoFundMe. Des fonds destinés à compenser les frais de déplacement des camionneurs inscrits au convoi et dont le reliquat sera reversé à une association d’anciens combattants, expliquent les organisateurs.Maxime Bernier, ancien ministre canadien des Affaires étrangères et de l’Industrie, chef du Parti populaire du Canada, considère la manifestation de ce week-end comme un point marquant dans l’histoire de la pandémie au Canada: "Cela ne réglera pas tout, mais ce n’est pas un mouvement égoïste, c’est pour mettre fin à l’ensemble des mesures draconiennes mises en place":Malgré le passeport vaccinal, qui devait permettre aux gens de retrouver leur "vie d’avant", de nombreux lieux comme les restaurants ou les salles de sport restent fermés. Et des conditions particulières s’appliquent maintenant aux non-vaccinés même sur les biens dits "essentiels".Le chef du Parti populaire du Canada caractérise la politique du gouvernement fédéral de "ridicule":L’ancien ministre canadien se veut quand même optimiste, il estime que "le bon sens commence à dominer au Canada":

Rachel Marsden

Actus

