Sergio Mattarella réélu Président de la République italienne

Sergio Mattarella réélu Président de la République italienne

Sergio Mattarella a été réélu au poste de Président italien après avoir été appelé à la rescousse par les principaux partis du pays qui ne parvenaient pas à... 29.01.2022, Sputnik France

Sergio Mattarella a été réélu ce samedi 29 janvier à la présidence de la République italienne par un collège de grands électeurs après avoir été appelé à la rescousse par les principaux partis du pays qui ne parvenaient pas à s'entendre sur le nom d'un successeur.Des applaudissements nourris ont salué à la Chambre des députés l'annonce du franchissement du seuil des 505 voix nécessaire à son élection à la tête de l'Etat par un collège de 1.008 membres formé des élus des deux chambres du Parlement et de délégués régionaux.Agé de 80 ans, Sergio Mattarella avait dans un premier temps exclu d'effectuer un second mandat de sept ans, mais l'impasse des derniers jours et le spectre d'une nouvelle crise politique l'ont obligé à revoir sa décision. Le Président de la République italienne, élu pour sept ans, n'a pour l'essentiel qu'un rôle honorifique mais il peut avoir une influence décisive sur la désignation du président du Conseil et peut dissoudre le Parlement.

